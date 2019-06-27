﻿ «Яблоку негде упасть». Что такое Дом болельщиков России и почему там отдыхает столько белорусов. 21.by
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«Яблоку негде упасть». Что такое Дом болельщиков России и почему там отдыхает столько белорусов

28.06.2019 11:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В доме Москвы в Минске по улице Коммунистической на время II Европейских игр открылся Дом болельщиков России. Здесь можно поиграть в виртуальной песочнице, разрисовать матрешку, потанцевать под Тиму Белорусских и народные ансамбли, пройти мастер-класс по самбо и даже сделать селфи с призерами соревнований. Мы посмотрели, кто в эти дни отдыхает в «русском доме» и узнали, чем организаторы завлекают публику, помимо бесплатных триколоров.


«В день открытия собралось 5 тысяч человек. Яблоку было негде упасть»

Официальное время работы Дома болельщиков — с 10 утра до 21.00. Но работники рассказывают, что не было ни дня, когда бы все свернулось раньше 23.00.

— Помимо развлекательной программы, у нас проходят чествования русских спортсменов. У многих соревнования заканчиваются к вечеру. Дальше — церемония награждения, интервью. В итоге атлеты добираются к нам только к 11 вечера. Но народ ждет, не расходится.


Самое оживленное время в русском фан-доме — ожидаемо вечернее. По словам PR-специалиста, за день проходимость — несколько тысяч человек.

— А в день открытия и вовсе яблоку было негде упасть. Тогда народу насчитывалось около 5 тысяч.

Хэдлайнерами открытия Дома болельщиком России были, к слову, белорусские биатлонистки — Дарья Домрачева и Надежда Скардино.

«В день бесплатно раздаем 100−200 триколоров»

В хорошую погоду гости в основном тусуются на улице в зоне фан-фестиваля, а вот в дождь перебираются на крытую площадку. На свежем воздухе установлен большой экран, где транслируют соревновательную программу II Европейских игр. В самом доме можно посмотреть выставку фотографий, посетить детскую зону, интерактивную песочницу и даже мастер-класс по самбо.


— Самбо — национальный вид в России. В прошлом году ему исполнилось 80 лет. С подачи президента Путина было решено посвятить 2019-й популяризации самбо. Владимир Владимирович, кстати, и сам самбист, — отмечает куратор проекта. — Желающих посетить наши мастер-классы очень много. Люди постоянно стоят в очередях. Особенно много детей и девушек, которым мы предоставляем блок самообороны, показываем приемы высвобождения из захвата.

Для гостей фан-хауса, которые заранее не запаслись атрибутикой, организаторы площадки щедро предоставляют российские флаги и шумелки в цветах триколора в дар.

— Это все бесплатно! Не желаете взять? — вежливо интересуется волонтер. — В день раздаем примерно две коробки флагов, а это 100−200 штук.


Кстати, волонтеры в Дом болельщиков России отбирались отдельно, вне общего волонтерского набора на II Европейские игры.

— У нас есть ребята из России и Беларуси. В процентном соотношении даже и не знаем, кого больше.

А вот среди гостей Дома болельщиков России белорусы составляют явное большинство.

— Здесь все так здорово организовано, что невольно проникаешься азартной атмосферой и начинаешь болеть за Россию, — смеется минчанин Федор, который пришел в фан-хаус со своей семьей. — Мы следим за результатами Европейских игр. Особенно переживаем за Беларусь, но за украинцев, россиян и грузин тоже. Страны из бывшего СССР нам близки.

«Мы все братья. Картошка и бульба у нас одинаковая»

Житель столицы по имени Леонид заглянул в фан-дом в компании маленькой дочки.


— Она вытянула папу прогуляться. Проходили мимо Дома болельщиков и решили посмотреть, что тут организовали. Впечатление хорошее, правда, побольше бы людей. До этого я не интересовался Играми, честно вам скажу. А сейчас желание появилось, — признается минчанин.

— Атмосферу спортивного праздника в городе ощущаете?

— Да, но чем дальше от центра, тем меньше заметно. Лично мне организация Игр не доставила никаких неудобств, хотя разговоры есть разные.

— Это только ворчунам все не нравится! — присоединяется к беседе россиянка Светлана Смирнова, которая уже восемь лет живет в Беларуси. — А на самом деле все очень душевно. Я каждый день с открытия прихожу в Дом болельщиков России. Здесь такая теплая домашняя атмосфера. Вспоминаю, как с мамой и папой ходили на такие праздники [в СССР]. Когда хорошая погода, здесь негде камню упасть. Мне очень нравится, что каждый день есть новая программа. Я, например, впервые в жизни разрисовывала матрешку под балалайку, просто чудесно! Если бы здесь можно было еще пообедать, целый день бы пропадала. Могу себе позволить — я ведь домохозяйка.


Женщины, смущаясь, рассказывают, что атмосфера в фан-доме напоминает курорт.

— Мужчины приглашают на танец незнакомок. Люди встречаются, общаются, на улице дует прохладный ветерок — точно как на отдыхе.

Интересуемся у компании, которая заглядывает в Дом болельщиков ежедневно, кого собирается больше — белорусов или русских:

— По-моему, здесь одни белорусы. Когда проходят розыгрыши, участники всегда представляются: «Мы из Минска, мы из Беларуси». Но происхождение не так важно. Мы же все братья. Картошка и бульба у нас одинаковая.


Организаторы фан-хауса рассказывают, что главная цель Дома болельщиков — познакомить людей с русской культурой.

— Мы не ведем учет, кто и из каких стран здесь отдыхает. Заходят и литовцы, и немцы, и чехи. Стараемся побольше рассказать о России, заинтересовать. Собрать под одной крышей только русских болельщиков — не самоцель.

«Я белорус, но болею за Россию и очень люблю эту страну»

Среди представителей старшего поколения большой популярностью на развлекательной площадке пользуется выставка «Олимпийские игры 1980». Там можно поностальгировать и рассмотреть экспонаты прошлого века.


— Мы пришли сюда, чтобы соприкоснуться с историей, — говорит белорус с триколором на щеке. — Столько экспонатов, очень интересно!

Очередь стоит и к Performance Accelerator — интерактивной лаборатории, где каждый желающий может узнать о своих физических качествах, получить оценку уровня мышечной массы, координации, скорости реакции, силы и выносливости.

— Я прошел все тренажеры. Интересно проверить здоровье и понять, над чем работать в моем возрасте.


Когда начинается дождь, на танцполе становится очень просторно. Молодой человек, окутанный российским флагом, зажигательно танцует под «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских, но все-таки делает паузу, чтобы поделиться впечатлениями.

— Я белорус, но болею за Россию и очень люблю эту страну.

— А за белорусов не болеете?

— Не, ну тоже болею. Просто в России у меня много родственников, я туда часто езжу. И считаю, что Россия очень классно и уютно организовала Дом болельщиков. Здесь каждый день — праздник, потому что каждый день у команды — победы.


— По вечерам на дискотеке собирается больше ста человек. Сегодня просто дождь подвел, а так бы вы сами увидели. Мне здесь веселее, чем на общей фан-зоне на Немиге. И надо отдать должное: только россияне организовали свой отдельный дом для болельщиков. Сегодня за проявленную активность я, кстати, выиграл билеты на пляжный футбол, пойду смотреть.

В магазине со спортивной экипировкой люди рассматривают толстовки и футболки с надписями против допинга и за Россию.


Мамы с детьми делают фото на память и спешат расходиться. Время позднее, чемпионам поаплодировали, триколорами помахали и спать.


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Теги: Минск
 
 
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Репортаж из фан-хауса, где на Европейских играх можно поболеть за Россию (и не только) и сходить на дискотеку.
 
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