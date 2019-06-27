Марвел, «Рокетмен» и «Дылда». Лучшие фильмы первой половины 2019 года

Источник материала: Аргументы и факты

Зарубежные хиты

«Капитан Марвел»

В этом полугодии зрители дважды встречались с героями марвеловской киновселенной, и по формальным признакам в этот список должен был попасть фильм «Мстители: Финал», который подытоживал большой и длинный сюжет, а заодно едва не стал самым кассовым фильмом мира (сейчас его отставание от «Аватара» меньше $40 млн).

Ну и рейтинг ожиданий у «Финала» был повыше. Но есть такой момент: «Финал» — это вторая часть предыдущей картины про сборную Мстителей. Он не самостоятельное произведение, а продолжение вышедшей год назад «Войны бесконечности», и как при этом он называется внутри вселенной студии Marvel, не суть важно. А вот у «Капитана Марвел» определенное новаторство есть: тут и супергероиня-женщина, первая в марвеловской франшизе, и намеки на то, куда пойдет эта серия дальше (слегка лукавые, не без этого, но все же). И кассовые сборы оказались неплохими ($1,13 млрд, 8 место среди 22 фильмов вселенной), что стало очевидным ответом успеху еще одного женского кинокомикса: «Чудо-женщины» от DC и компании Warner Bros.

«История игрушек 4»

Компания Disney сейчас превратилась в огромную корпорацию, в которую входит и студия Marvel (а это все кинокомиксы про Мстителей), и Lucasfilm («Звездные войны» и «Индиана Джонс»), и кинокомпания Fox («Люди Икс»). Принадлежит Disney и студия Pixar, почти четверть века назад удивившая всех компьютерной «Историей игрушек». В этом году вышел четвертый фильм серии, в нем у наших старых знакомых — шерифа Вуди и звездного рейнджера Базза — новая хозяйка (девочка Бонни) и новые задачи (сохранить сделанную самой Бонни игрушку по имени Вилкинс). Только чувства эта «История игрушек» вызывает прежние: ностальгию по детству и тем, кто тогда был самым верным другом.

«Рокетмен»

Байопик Реджинальда Дуайта, известного всему миру под псевдонимом Элтон Джон, — фильм, который выглядит вторичным (особенно после прошлогодней «Богемской рапсодии»), но при этом отторжения не вызывает. Его представили на Каннском кинофестивале, в России его выход сопровождался скандалом из-за удаления нескольких сцен, имеющих отношения к сексуальной ориентации певца. Но сам по себе «Рокетмен» — очень хороший мюзикл, который позволяет снова услышать знаменитые хиты и увидеть их визуализацию. Причем она сделана очень изобретательно, и позволить себе такую вольность, например, в клипах, музыканты, пожалуй, всё же не могут. Ну и исполнитель главной роли (британский актер Тэрон Эджертон) не подкачал и очень мастерски изобразил сэра Элтона Джона в его молодые годы.

«Алита: Боевой ангел»

Джеймс Кэмерон последние лет десять занимается, кажется, только сиквелами «Аватара», но иногда его имя упоминается и в связи с другими проектами. «Алита» — экранизация манги о мире будущего, в котором была опустошительная война. Доктор Идо находит и восстанавливает девушку-киборга, которая теперь пытается вспомнить свое прошлое, а также научиться жить в новом для нее обществе. Кэмерон стал продюсером этой истории, а поставил фильм еще один знаменитый режиссер: Роберт Родригес. В список «Алита» попала всё же, наверное, авансом: её история не завершена, и хочется надеяться, что Кэмерон с Родригесом найдут силы и средства на продолжение.

«Зеленая книга»

Эта картина произвела фурор еще год назад, но в российский прокат вышла только в январе 2019-го, за месяц до триумфа на «Оскаре», где стала лучшим фильмом. «Зеленую книгу» снял известный комедиограф Питер Фаррелли (вместе с братом он делал, например, «Тупого и еще тупее»), а речь в ней идет о гастролях чернокожего пианиста Дона Ширли (Махершала Али) по американскому Югу в начале 60-х в сопровождении бывшего вышибалы (Вигго Мортенсен). На «Оскаре» фильм был также награжден за лучшую мужскую роль второго плана (Али) и за сценарий.

Российские хиты

«Т-34»

Российская часть списка лучших фильмов полугодия, так получилось, вся посвящена войнам. «Т-34» Алексея Сидорова с Александром Петровым в главной роли рассказывает о лейтенанте-танкисте, который на танке сбегает из немецкого плена. Фильм духовно наследует старому советскому «Жаворонку» 1964 года, но снят в жанре боевика и с обилием спецэффектов. Отзывы на «Т-34» были в основном положительные, а кассовые сборы превысили 2 млрд рублей.

«Балканский рубеж»

Совместный российско-сербский фильм основан на реальных событиях, но и доля выдумки в сценарии имеется. Летом 1999 года, в разгар военной операции НАТО в Югославии, советские войска получают приказ занять аэропорт косовской Приштины. До подхода основных сил — миротворческого батальона из Боснии — аэропорт занимает группа спецназовцев под командованием майора Етхоева (Гоша Куценко), которая при поддержке местных полицейских дает бой огромной банде албанских националистов. Этого боя в реальности не было, а прототипом Етхоева стал Юнус-Бек Евкуров (позже — многолетний глава Ингушетии). Подробности операции спецназа до сих пор доподлинно неизвестны.

«Война Анны»

Фильм Алексея Федорченко тоже посвящен Великой Отечественной войне. Маленькая девочка Аня (Марта Козлова) чудом уцелела во время массового расстрела, а потом несколько лет пряталась в камине в занятом немцами доме, пока город не освободили советские войска. Картина тоже из 2018 года: премьера состоялась на фестивале в Роттердаме, потом «Война Анны» участвовала в конкурсе «Кинотавра-2018» и получила специальный диплом жюри, но в прокат вышла только в этом году, на День Победы.

«Братство»

Фильм Павла Лунгина рассказывает о последних днях войны в Афганистане. Советские войска уже выводятся из этой страны, но, чтобы обеспечить отход последней дивизии, нужно договориться с лидерами душманов. В картине снялись Кирилл Пирогов, Фёдор Лавров, Виталий Кищенко, Ян Цапник. Выход картины в прокат вызвал скандал: ветераны-афганцы критиковали то, как в ней показаны советские бойцы. Но в итоге критика оказалась на стороне Лунгина, прокатное удостоверение ленте все-таки выдали, хотя намеченная премьера в День Победы не состоялась: «Братство» показали на следующий день, 10 мая.

«Дылда»

И еще один фильм про Великую Отечественную. Вернее, про ее последствия. Две девушки-зенитчицы живут в послевоенном Ленинграде. Одна, Маша (Василиса Перелыгина), потеряла сына и больше не может иметь детей, другая, Ия (Виктория Мирошниченко), была контужена и уволена из действующей армии. В первую послевоенную осень Маша и Ия работают в госпитале и пытаются понять, как надо жить в мирное время. Драма Кантемира Балагова получила режиссерский приз в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.