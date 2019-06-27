«Жена следит, чтоб я не зашалил». Роковые страсти Панкратова-Черного

Источник материала: Аргументы и факты

Почему так получилось и как путаница с фамилиями чуть не стала для актёра роковой, разбирался "АиФ" накануне юбилея артиста. 28 июня Александру Панкратову-Чёрному — 70 лет.

Запутались в Александрах

Дело в том, что однокурсником Александра Васильевича по ВГИКу был ещё один Александр Панкратов, впоследствии — режиссер, снявший «Прощай, шпана замоскворецкая!», «Портрет жены художника» и др. Чтобы их наконец перестали путать, молодые кинематографисты придумали себе псевдонимы «по масти»: жгучий усатый брюнет казацких кровей стал Панкратовым-Черным, а блондин-режиссёр — Панкратовым-Белым. Панкратов-Белый, кстати, был одним из мужей актрисы Ларисы Удовиченко. Правда, ненастоящим: Лариса, чтобы остаться в Москве, по совету своего педагога, актрисы Тамары Макаровой заключила фиктивный брак с режиссером-москвичом.

И всё-таки однажды, несмотря на определения «Черный» и «Белый», в Панкратовых запутались. И Панкратова-Чёрного эта ошибка чуть не лишила семьи. Когда у Панкратова-Белого родилась дочь, все начали звонить с поздравлениями жене… Панкратова-Черного. Сам актер был в это время в киноэкспедиции. Вернувшись, ничего не подозревавший Александр Васильевич уткнулся в закрытую дверь квартиры и выставленные перед ней чемоданы. На все оправдания Панкратова-Чёрного жена не реагировала, будучи совершенно уверенной, что муж действительно где-то нагулял ребенка. Понадобилось долгое время, чтобы супруга Александра Васильевича поверила, что дочь родилась вовсе не у него, а у однофамилица.



Александр Панкратов-Чёрный и Игорь Скляр в фильме «Мы из джаза». 1983 год. Фото: Кадр из фильма

Надо сказать, что причины для подобных сомнений у нее были. Поводы для ревности Панкратов-Черный давал постоянно.

Как рассказывала в интервью первая из двух его официальных жён, — роковая красавица-актриса Вероника Изотова («Время и семья Конвей», «Семь криков в океане», «Блуждающие звёзды» и др) — муж часто запирался в комнате, но и через закрытую дверь были слышны телефонные разговоры, в которых он назначал свидания и даже признавался в любви. Артист ничего предосудительного в таком поведении не находил, так как был уверен: он мужчина, и этим всё объясняется. Однако равноправия в «походах налево» Панкратов-Черный не допускал даже близко. Ревновал без повода и дико, не верил, что Изотова просто была на съемках и у нее там ничего ни с кем не было. Видимо, судил по себе, как заметила в одном своем интервью Вероника Эдуардовна. Однажды в запале ревности он даже избил её…

Изотова, кстати, была дочерью популярного артиста Эдуарда Изотова, знакомого каждому советскому зрителю по ролям в картинах «Первые испытания», «Конец Любавиных» и, конечно же, киносказке 1964 года «Морозко» Александра Роу, где он сыграл возлюбленного Настеньки Ивана. А мать Вероники, актриса Инга Будкевич, сыграла в фильмах-сказках Роу «Огонь, вода и… медные трубы» и «Варвара-краса, длинная коса», комедии Руфа «Ссора в Лукашах».

«Кончаловский меня пожалел»

Дебютом Панкратова-Черного в кино стал вовсе не легендарный фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза» (как полагают многие его поклонники), где артист сыграл музыканта Степана Глушко. Первым фильмом артиста стала киноэпопея «Сибириада» Андрона Кончаловского. Хотя изначально в сценарии картины верховой Сашка лишь упоминался в одном из эпизодов.. Но Андрон Сергеевич роль расширил и отдал Панкратову-Черному. «Сделал он это не потому, что увидел во мне талантливого актера, а чтобы я заработал побольше. Я был не в штате, без квартиры, числился ассистентом по реквизиту. Кончаловский же мне назначил сразу 28 рублей!» — рассказывал в интервью «АиФ» Александр Васильевич.

Потом были десятки других персонажей. Надо сказать, что образ ловеласа сложился у артиста не только в жизни, но и в кино. Практически в половине из известных картин с участием Панкратова-Черного — «Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «10 лет без права переписки», «Где находится нофелет?», «Альфонс», «Бабник», «Новый Одеон» — ему доставались роли чересчур любвеобильных парней.

Сам Александр Васильевич таким положением вещей в своей актерской судьбе не совсем доволен. Он объяснял в интервью «АиФ» набор кинолент в своей фильмографии тем, что в российском кинематографе слишком «много людей сексуально озабоченных». «Они и снимают подобные картины. Сами-то в жизни, наверное, ничего этого не могут. Несчастные люди!» — говорил актер. Такие режиссёры, по мнению Александра Васильевича, «ищут тех актеров, которые живут полнокровной, нормальной жизнью». И добавляет, что к слабому полу он всегда был неравнодушен и гордится, что эти чувства в нём «не дремлют».

О количестве жён в его жизни Панкратов-Черный никогда в открытую не говорит. Единственное, что рассказывает, — это что бросал всегда именно он, а не его. Причем зачастую бросал именно из-за любви, по его словам: «От всех своих женщин я уходил сам. Потому что любил их и понимал, что жить со мной — это мучение. Я человек капризный, нервный, с закидонами. А женщин надо любить и лелеять».



Александр Панкратов-Черный в одном из залов дома-музея Василия Шукшина. 1987 г. Фото: РИА Новости / Юрченко

Женился через 30 лет

Последние четыре с лишним десятилетия Александр Панкратов-Черный живёт с киноведом Юлией Монаховой. Правда, начинались их отношения непросто: молодым людям запрещали встречаться. Дело в том, что отец Юлии Владимир Монахов — лауреат Ленинской премии, знаменитый советский кинооператор, снявший такие легендарные ленты, как «Высота», «Судьба человека», «Оптимистическая трагедия» и др. Монахов был против брака-мезальянса его дочери, так как считал Панкратова-Черного «нищим провинциалом», который хочет брака с Юлией только ради московской прописки.

В итоге девушка сбежала с возлюбленным. Знаменитый тесть не общался с актером многие годы. Как говорит Александр Васильевич, помирились только тогда, когда у них с женой родился сын. Произошло радостное событие 7 июля 1980 года. Но поводом пойти в ЗАГС появление ребёнка не стало. Официально супруги расписались только в 2012 г., после трех десятилетий гражданского брака.

Семейные отношения Юлии Владимировны и Александра Васильевича выдержали немало испытаний. Во-первых, безденежье: «Полжизни мы с Юлей пробегали по чужим углам, плюс к этому я еще и на работу не мог устроиться».



Александр Панкратов-Черный с женой. 2016 г. Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Во-вторых, алкоголизм артиста. Как откровенно рассказывал актер в интервью «АиФ», он «выпивал раньше очень сильно, уходил в запой дня на три-четыре запросто». С помощью зеленого змия Панкратов-Черный пытался заглушить творческую неудовлетворенность. Будучи профессиональным режиссером, к тому же окончившим ВГИК с отличием, он снял в советское время четыре киноленты: «Взрослый сын», «Похождения графа Невзорова», «Салон красоты» и «Система „Ниппель“». «Но ни одну картину я не закончил так, как хотел! — негодовал Панкратов-Чёрный в беседе с «АиФ». — Всё кромсали, сценарии приходилось по несколько лет „пробивать“».



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В-третьих, Юлии Владимировне пришлось сквозь пальцы смотреть на влюбленности мужа на стороне. В-четвертых, очень сильно паре потрепала нервы скандальная история, рассказанная во всех СМИ актрисой из Нижнего Новгорода Ириной Семиклетовой, бывшей в студенчестве гражданской женой Александра Васильевича. Женщина утверждает, что её дочь Светлана рождена от актера, но он бросил её с новорожденной, не поверив, что это его ребенок.

Бытовые вопросы сейчас в семье решены. В последние годы благодаря помощи друга Панкратов-Черный с женой Юлией наконец обрели прекрасную квартиру. Съемок в сериалах и картинах тоже хоть отбавляй. А вот контролировать себя в общении с женщинами народный артист России так и не научился. «Жена все время со мной рядом. Это во-первых. Во-вторых, следит: не зашалил бы. Вдруг увлекусь кем-то где-то как-то», — говорил на ТВ Александр Панкратов-Чёрный.