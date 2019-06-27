Пылесос и гипноз. Почему у 34-летнего Роналду тело 20-летнего парня?

Источник материала: Аргументы и факты

Гены, диета, особый режим тренировок, сон по науке... Когда в прошлом году Роналду переходил в «Ювентус», то медкомиссия пришла к выводу, что ряд физических показателей португальца соответствуют уровню 20-летнего игрока. ©

В топе рейтинга «Форбс» и на вершине мирового футбола оба оказались ещё в ту пору, когда не существовало Инстаграма, а люди не умели делать селфи.

Вспомните 2004 г. и главный футбольный кошмар России – 7 пропущенных мячей от Португалии (хуже, чем счёт 1:7, с нами за столетие не случалось). Два мяча из этих семи – авторства Роналду. Прошло 15 лет, все российские футболисты, участвовавшие в том матче, уже давно перестали бегать по полю. Кто-то бездельничает, кто-то подался в тренеры, кто-то, как Аршавин, – в комментаторы. А Роналду вывешивает в Инстаграме список своих достижений-2019: звание лучшего игрока в итальянской серии А, 125 голов в Лиге чемпионов и т. д. – всего 7 пунктов. Кстати, аккаунт 34-летнего португальского футболиста – самый популярный в Инстаграме. Подписчиков у него 171,8 млн.

Что дано от природы?

«Почему Роналду играет фактически без травм? Почему Месси в 31 год творит на поле чудеса? Им природа дала очень многое. Талант свой они получили при рождении», – говорит главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Каждый выдающийся спортсмен – это человек с редкими генетическими особенностями, дающими ему какое-то преимущество. По-другому не бывает. У кого-то высокий уровень гемоглобина, у кого-то хорошо набирается мышечная масса, кто-то быстро восстанавливается и т. д.», – соглашается доктор медицинских наук, старший преподаватель НИИ спорта Ливерпульского университета им. Джона Мурса Ильдус Ахметов.

Возьмём ямайского спринтера Усэйна Болта, на счету которого 8 мировых рекордов. У него идеальное для спринтерского бега соотношение длины конечностей и длины туловища. Плюс у ямайцев в принципе почти не встречается распространённая среди европейцев и азиатов мутация, снижающая скоростные характеристики мышц.

Или, скажем, Майкл Фелпс – абсолютный рекордсмен по количеству наград в истории Олимпийских игр (28). По мнению специалистов, его тело – идеальная машина для плавания. Начиная от размаха рук (201 см, что на 8 см длиннее его роста) и заканчивая сердцем, способным прокачивать более 30 л крови в минуту.

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В целом, по словам Ахметова, роль генетики в спорте, на основании исследований, составляет ­65–70%. Остальное – тренировки, мотивация, везение и кое-что ещё.

Руки никому не подам

Наш известный легкоатлет Игорь Тер-Ованесян рассказывает про особенность людей, играющих на первых ролях даже тогда, когда былые оппоненты вышли из игры: «Если взять великих чемпионов, больших спортсменов, то вся их жизнь крутится вокруг одной цели. Если что-то может помочь её достижению, они без раздумья за это ухватятся. Если что-то отвлекает – от этого надо избавляться».

Самая малая жертва – полностью изменить свой рацион питания. Как, например, хоккеист Сергей Фёдоров. «Без знания своего тела у меня бы просто не получилось отыграть столько лет на таком уровне (закончил карьеру хоккеиста в 43 года. – Ред.). Я сделал минеральный анализ тела, узнал, что организм усваивает, а что нет. Пришлось исключить всё, что раньше приносило наслаждение».

Норвежец Уле-Эйнар Бьёрнда­лен (самый титулованный спортсмен в истории биатлона) исключил для себя даже рукопожатия.

«Мне нельзя болеть, – объяснял он. – Поэтому я стараюсь никому не пожимать руку. В Норвегии это удаётся легко, а во всех остальных странах люди так и норовят сунуть тебе свою ладонь».

Абсолютная стерильность – бзик Бьёрндалена, выигравшего Олимпиаду в 40 лет. «Куда бы я ни поехал, всюду беру с собой пылесос. Ведь 200 дней в году я нахожусь вне дома, и все эти 200 дней я вынужден полагаться на чужие стандарты чистоты. На первый взгляд ковровые дорожки в гостиницах чистые, а на самом деле там полно бактерий».

Роналду же даже спит не так, как хочет. А по науке. За «горизонтальное положение» футболиста отвечает известный британский исследователь сна Ник Литтлхейлс. Он-то и рассказал журналистам, что сон португальца разбит на 5 циклов продолжительностью 1,5 часа. Например, 1,5 или 3 часа Роналду спит днём, а остальное (6 или 4,5 часа) досыпает ночью.

Температура в помещении, где он видит свои сны, должна быть на уровне 16–18 градусов, постельное бельё – каждый раз свежее. Самое важное условие – спать надо в позе эмбриона.

Главное – спокойствие

Отдельный момент – нервы. Или ты психологически устойчивый Роналду, или ты Фёдор Смолов, не забивший пенальти в ¼ финала чемпионата мира. «Блин, если он угадает сейчас, а я пробью не очень хорошо… А он ещё, скорее всего, и будет ждать влево… Куда мне бить… Ну вот и началось – сам себя начал раскачивать» – именно таким набором слов объяснял Смолов события прошлого лета.

Кто-то справляется с нер­вами своими методами. Как, скажем, Елена Исинбаева, прятавшаяся перед прыжком под полотенцем. «Это возможность настроиться, забыть, где я нахожусь, – рассказывала она. – В такие моменты я обдумываю что-то своё, вспоминаю прочитанные книги. Это очень помогает».

Кому-то помогают специалисты. «Мы использовали самовнушение, проводились даже сеансы гипноза, – вспоминал 4-кратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников о работе в сборной СССР психолога Горбунова. – У меня был довольно богатый набор психологических инструментов, которыми я умел пользоваться. Вводил себя в особое состояние, близкое к трансу, и разогревал все системы организма так, чтобы они работали с максимальной эффективностью».

Использовала методы Горбунова и Анастасия Зуева, выигравшая олимпийскую медаль Лондона-2012 в плавании: «За 30 минут до стартов он вводил меня в транс и что-то говорил. Что? Не помню, так как слишком быстро ухожу в это состояние, засыпаю. Потом ты выходишь из транса и никого не боишься. Плюс мышцы расслабляются».

Но лучше всех о том, что даёт ощущение уверенности в себе и спокойствия, пожалуй, говорит главный хоккейный долгожитель Яромир Ягр, забивающий даже в 47 лет. «Если вы становитесь слишком возбуждены – рады или огорчены, то это схоже с поломкой автомобиля. К примеру, вы на трассе, едете очень быстро, обгоняя всех, но в конце концов кто-то оказывается быстрее. И вас это «ломает». К тому же вы тратите намного больше топлива – в отличие от человека, который едет спокойно».