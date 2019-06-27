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В Бресте на переходе Suzuki сбил женщину и ее 3-летнего внука
Источник материала: Tut.by
Малолетний ребенок пострадал в аварии, которая произошла днем 27 июня в Бресте. Об этом
По предварительной информации, 60-летний водитель Suzuki двигался по улице Янки Купалы со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Гаврилова. Напротив дома № 118 он совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 61-летнюю женщину и ее 3-летнего внука.
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Ребенка для обследования госпитализировали в больницу, женщина в ДТП травм не получила.
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