В Бресте на переходе Suzuki сбил женщину и ее 3-летнего внука

Источник материала: Tut.by

Малолетний ребенок пострадал в аварии, которая произошла днем 27 июня в Бресте. Об этом сообщили в ГАИ региона.





По предварительной информации, 60-летний водитель Suzuki двигался по улице Янки Купалы со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Гаврилова. Напротив дома № 118 он совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 61-летнюю женщину и ее 3-летнего внука.

Ребенка для обследования госпитализировали в больницу, женщина в ДТП травм не получила.