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10 ярких фактов об Alyona Alyona - главной украинской хип-хоп сенсации последних лет

28.06.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Тату на обличчі — не моя фішка. Я просто пишка, пушка, пишка», — слова из «Пушки» — сингла Alyona Alyona, который стал мегапопулярным в середине осени 2018. После этого у украинской рэперши вышел одноименный альбом, и тоже осенью (но уже 2019) Алена Савраненко приедет с концертом в Минск. Кажется, пора учить наизусть тексты на украинском! AFISHA.TUT.BY прошерстила все большие интервью девушки (даже в американском Vogue) и рассказала самое интересное. Да, мы «слоу», но, может, вы до сих пор не присмотрелись к Алене?


Фото: vk.com/alyona.alyona.official

Кто такая Alyona Alyona? 

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Девушке 28 лет, она родилась в центральной Украине, поселке Капитановка — там живет меньше 5000 человек. Когда Алене было 13, семья переехала в Барышевку под Киевом. Писать рэп начала еще в 15 лет, но делала это «в стол». Только год назад девушка решилась выкладывать свои ролики с треками на YouTube. Второе видео «Головы» буквально за месяц собрало миллион просмотров.

А потом был трек «Пушка» — настоящая пушка, что сказать.

«Алена Савраненко работает воспитательницей детского сада в украинском селе Барышевка — и в свободное от работы время читает рэп лучше, чем большинство российских (или украинских) эмси, — писали в Meduza в декабре прошлого года. — Картинка тут, конечно, тоже имеет значение — и харизма самой исполнительницы, и ее самоирония, и родные виды провинциального постсоветского запустения, — но все это все-таки в первую очередь дополнение: техника читки и умение обращаться с украинским языком у Савраненко на таком уровне, что можно и не смотреть, только слушать».

Кстати, если вы уважаете Дорна, то вот хэдшот: этот музыкант с уже по сути мировым именем назвал Alyona Alyona в пятерке украинских исполнителей, на которых стоит обратить внимание.

По теме: Иван Дорн в этом году едет на Sziget! Кстати, там будут и другие крутые музыканты (список внутри)

10 цитат Алены, чтобы понять, какой рэп от нее ждать

О призвании

— Когда я начинала писать рэп, никому это не нравилось. Все говорили типа «гадость, женщины должны варить борщ». Никто не слушал, никто не принимал это, и поэтому я никому не рассказывала о том, что делаю. Я просто писала для себя. Есть те, кто вяжет носки, кто готовит еду, а я — пишу рэп. Это мое хобби.

vogue.com, 11 апреля 2019.

О языке

— Первый трек я выпустила лет 10 назад на украинском языке — а после этого пошла читать на русском. Я хотела понравиться, а на украинском рэп никто не воспринимал. Я блуждала, искала, пробовала что-то делать на английском. А все, что я хотела сказать на украинском, просто копилось. И потом я стала делать то, что делаю сейчас. Мне это ближе.

Meduza, 25 декабря 2018.

О публикации первого клипа на YouTube

— Я шла пешком на работу в Дерновку. Это следующий поселок за Барышевкой. Когда проходишь две трети пути, пропадает сеть. Поэтому когда клип дропнулся, у меня не было интернета. Я до пяти вечера работала, не зная, что там происходит. Вернулась домой — увидела реакцию.

Но не было такого, чтобы я прыгала, кайфовала. Я что странная? Я буду прыгать и кайфовать, когда улечу в теплые края и увижу там пальмы с кокосами.

The Flow, 22 января 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О бодипозитиве

— У меня не было никакой идеи пропаганды бодипозитива. Я вас всех прошу: не вешайте на меня это! У меня нет такого, я ж не разделась догола! Я просто такая, какая есть. Я говорю, что я себя приняла, но я не пропагандирую: иди, борись, бей в морду тем, кто назовет тебя жирной. Ребята, давайте смотреть правде в глаза.

Meduza, 25 декабря 2018.

О комплексах

— Я не скажу, что во мне нет комплексов. Так не бывает! Тебе комплексы прививали с детства. Нельзя в один день проснуться, щелкнуть и сказать: их нет! Но очень важно, как ты к этому относишься. Можно забиться в угол, сидеть серой мышкой и плакать каждый раз, когда кто-то тебя толкнет, что-то скажет. Вот идет маленький ребенок — он может просто тыкнуть пальцем: смотри, какая большая тетя. Ну что, сесть и плакать из-за этого? Это жизнь, я такая. Надо проще к этому относиться — тогда жить становится намного красивее и класснее.

Meduza, 25 декабря 2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О свободном времени

— У меня стабильно лежали недописанные треки, и я так от этого устала, что однажды психанула и решила: «Так, минимум час в день». Час тратила на рэп, полчаса на книги и полчаса на прогулку. И это при девятичасовом рабочем дне. Но, блин, с книгами не получалось. Дом — не моя зона комфорта для чтения. Люблю читать в пути. Сейчас это сборник украинских прозаиков, называется «Усмішка» (укр. Улыбка). Люблю современную украинскую прозу. Фаворит — Люко Дашвар. Она пишет о селе, о таких же людях, которые жили рядом со мной. О моих друзьях, одногруппниках.

The Flow, 22 января 2019.

О творчестве

— Мое творчество о том, что ты есть ты. Такой, какой есть. У тебя есть прошлое — оно дало тебе знания, опыт, о нем нельзя забывать. Надо чтить и учителей, и то место, где ты вырос, и то время, которое ты провел где бы то ни было, потому что оно тебя закалило. Но никогда нельзя привязывать себя к одному месту, всегда надо двигаться дальше. Если можешь — иди сейчас. Не можешь — работай над собой для того, чтобы потом пойти вперед.

Wonderzine, 30 апреля 2019.

О быте

— У меня с детства руки в земле постоянно. Сейчас я хочу себе восковой плющ купить. У меня уже есть один — с белыми цветками. Но я прочитала, что существует еще и с красными цветками. Очень хочу такой! Это, наверное, будет мое достижение, когда я найду его, выращу и он зацветет. Это крутое ощущение. Когда ты ухаживаешь за растениями, а они потом тебя благодарят — тем, что цветут.

А так у меня дома все по-простому. Советская мебель, полочки для книжек и для моих женских штучек. Постелька, комод — вот и все! Я разве что купила себе красивые розовые шторы.

The Blueprint, 6 мая 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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О прошлых работах

— В социальной службе приходилось работать с неблагополучной молодежью: наркоманами, людьми, вышедшими из тюрьмы. Видела героинщиков, видела, как оно все делается, в каких местах они живут. Видела тот ужас, когда приходишь к матери-одиночке — а у нее в холодильнике лежит только гнилой банан. Спрашиваешь, чем она утром кормила ребенка, а она отвечает: «Бананом». И ты сразу понимаешь, каким. «Вот там шкурка лежит» — говорит она, и приходится заглядывать в мусорные ведра, есть ли там эта шкурка от банана или пачка от йогурта.

Выгорание пришло с пониманием, что эти дети будут жить так же, как и их родители, потому что они в этом выросли. Люди не хотят меняться. Люди в себя не верят.

The Flow, 22 января 2019.

О популярности

— За весь день [получаю сообщений в «директ» Инстаграма] около сотни. Я просматриваю их сама, но фильтрую — не на все отвечаю. [Чаще всего] меня отмечают в своих сториз. Кто-то куда-то едет в автомобиле и по радио слушает, или где-то тусуется, или просто открыл в Apple Music мое творчество.

[Если это сообщение, то] пишут слова признательности, такие добрые, теплые. Знаешь, типа «спасибо вам за музыку, продолжайте», пожелания успехов в дальнейшем, «развивайся, ты же там что-то делаешь, творишь»… Мотивационные такие, классные слова.

Сначала я ставила [«сердечки» в Инстаграм] всем. А потом мне дали хороший совет, что Инстаграм за такое блокирует, потому что это выглядит как будто бот какой-то. И я такая «о-оу!» — и перестала. Теперь я отвечаю «сердечками» только на текст или на сториз, которая мне действительно понравилась. […] Пока все культурно. Своих гениталий никто не слал.

«Зэ Интервьюер», 25 июня 2019 (правда, интервью с Аленой в итоге удалили с канала).

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Шпаргалка: как объяснить друзьям, почему Alyona Alyona крутая

  • Не так уж много рэперов, читающих на украинском, особенно женщин.
  • Алена не сексуализирует образ женщины в хип-хопе и рэп-культуре.
  • Девушка не затрагивает темы денег и наркотиков, она читает о том, как мы устаем от «мира телефонов», например.
  • Она простая: покупает вещи в секондхэндах — лишь бы недорого и удобно.
  • Алена работала воспитательницей в детском саду, и она обожает детей.
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Теги: Минск
 
 
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Посмотрели большое интервью с украинской исполнительницей, «выстрелившей» осенью прошлого года, и выбрали из него самое интересное.
 
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