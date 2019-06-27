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Пять способов стать увереннее в себе

28.06.2019 11:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уверенность в себе — это вера в свои силы и способности справляться с задачами, решать проблемные ситуации. Это качество не является генетическом или врожденным. Оно приобретается человеком при жизни и зависит от многих факторов: семейного воспитания, окружения, уровня самооценки и так далее. Уверенность — качество гибкое, которое можно тренировать и развивать в себе всю жизнь.


Фото: unsplash.com

Убеждений плана: «Я уверен в себе, я компетентен, я самый лучший» — недостаточно. Заниматься словесным самовнушением бесполезно, если вы не прибегаете к реальным практикам и изменениям.

Что делать?

Пробовать новое и неудобное

Иными словами, «выходите из зоны комфорта». Можно начать с мелочей: регулярные знакомства с новыми людьми, посещение новых мест, смена рациона питания, регулярные публичные выступления. Не избегайте и более крупных изменений — смена работы или места жительства, самостоятельные путешествия за границу, регулярное общение с теми, с кем боялись заговорить. Уверенность в себе — это комфорт в тех ситуациях, которые заставляют большинство чувствовать себя неудобно.

Попробуйте новый стиль в одежде

Одежда влияет не только на то, как вас воспринимают другие, но и на самовосприятие. Выбор различных образов может побудить человека думать или вести себя по-другому. В университете Нортуэстерн в 2012 году провели эксперимент: участники в белых халатах были более сосредоточены. Невольно они старались вести себя, как доктора, — по крайней мере, в их представлении. А в исследовании 2014 года профессора Майкл Краус и Венди Берри Мендес пришли к выводу: одежда категории upper class (например, дорогой костюм, галстук, бижутерия), в отличие от вещей lower class (например, спортивные штаны), делает вас более уверенным в себе в глазах окружающих.

Так что достаточно изменить что-то в своем стиле одежды или включить в свой образ определенные аксессуары, которые формируют уверенную версию себя.

Избавьтесь от «синдрома самозванца»

Синдром самозванца — это когнитивное искажение, когда человек убеждает себя, что его достижения случайны, — а не результат усилий и способностей. Такой человек чаще подмечает свои провалы, чем победы. От этого формируется личная неуверенность.

Концентрируйтесь на своих достижениях, записывайте их, делитесь с другими, чтобы о ваших победах знали. Так вы обеспечите себе признание и поддержку окружающих. И сравнивайте свои результаты не с кем-то, а с «собой вчерашним». Чтобы понять, страдаете ли вы «синдромом самозванца», можно пройти тест и проверить себя.

Отрегулируйте осанку

Исследования университета штата Огайо показали: когда сидишь прямо, чувствуешь себя увереннее в том, что делаешь.

Поработайте над самооценкой

Низкая самооценка и неуверенность в себе тесно связаны друг с другом. Человек, не принимающий себя, не может демонстрировать уверенность, особенно при взаимодействии с другими.

Не занижайте свои способности. Отмечайте достижения. Хвалите себя за любые положительные изменения и результаты. Высокая самооценка помогает чувствовать себя увереннее в своих силах, смелее вести себя в незнакомых ситуациях.

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Теги: знакомства
 
 
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Уверенность - качество гибкое, которое можно тренировать и развивать в себе всю жизнь.
 
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