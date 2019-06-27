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Пять способов стать увереннее в себе
Источник материала: Tut.by
Уверенность в себе — это вера в свои силы и способности справляться с задачами, решать проблемные ситуации. Это качество не является генетическом или врожденным. Оно приобретается человеком при жизни и зависит от многих факторов: семейного воспитания, окружения, уровня самооценки и так далее. Уверенность — качество гибкое, которое можно тренировать и развивать в себе всю жизнь.
Убеждений плана: «Я уверен в себе, я компетентен, я самый лучший» — недостаточно. Заниматься словесным самовнушением бесполезно, если вы не прибегаете к реальным практикам и изменениям.
Что делать?
Пробовать новое и неудобное
Иными словами, «
Попробуйте новый стиль в одежде
Одежда
Так что достаточно изменить что-то в своем стиле одежды или включить в свой образ определенные аксессуары, которые формируют уверенную версию себя.
Избавьтесь от «синдрома самозванца»
Концентрируйтесь на своих достижениях, записывайте их, делитесь с другими, чтобы о ваших победах знали. Так вы обеспечите себе признание и поддержку окружающих. И сравнивайте свои результаты не с кем-то, а с «собой вчерашним». Чтобы понять, страдаете ли вы «синдромом самозванца», можно
Отрегулируйте осанку
Поработайте над самооценкой
Низкая самооценка и неуверенность в себе тесно связаны друг с другом. Человек, не принимающий себя, не может демонстрировать уверенность, особенно при взаимодействии с другими.
Не занижайте свои способности. Отмечайте достижения. Хвалите себя за любые положительные изменения и результаты. Высокая самооценка помогает чувствовать себя увереннее в своих силах, смелее вести себя в незнакомых ситуациях.
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Уверенность - качество гибкое, которое можно тренировать и развивать в себе всю жизнь.
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