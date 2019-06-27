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Программа мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости
28.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Дата проведения: 3 июля 2019 года. Время проведения: 10.00. Место проведения: площадь Петра Мстиславца.
9.45 Возложение цветов, венков у братской могилы и на Аллее Героев руководством района, руководителями отделов, управлений райисполкома.
10.00 Торжественное мероприятие «Дзень маёй краіны!», посвящённое 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь. Патриотическая акция «Беларусь помнит».
11.00 Церемония награждения победителей районного смотра-конкурса художественной самодеятельности «Таланты родного края». Концерт с участием дипломантов конкурса.
12.00 Детская концертно-игровая программа «Мы все дети твои, Беларусь!». Работа выездного кинотеатра.
15.00-17.00 Фестиваль красок Холли.
17.00-18.00 Районный конкурс чтецов и самодеятельных авторов «Листая страницы памяти», посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь.
18.00-19.00 Выступление народного духового оркестра Районного центра культуры и народного творчества.
19.00-21.00 Праздничный концерт «Беларусь — моя песня!»
21.00-22.00 Танцевальная программа «Под салютом Великой Победы!». Работа караоке-клуба.
22.00 Акция «Свеча Памяти». (парк Мира).
22.55 Общереспубликанская акция «Споём гимн вместе».
23.00 Ночная дискотека. (РЦКиНТ).
Во время проведения праздника работают: полевая кухня, торговля, аттракционы, сельскохозяйственные подворья, ярмарка-продажа сельхозпродукции, продукции райпотребобщества, ПУП «Мстиславльмолоко», филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», выставки рисунков «С любовью к Родине!», «Беларусь — это мы!», ярмарка декоративно-прикладного искусства «Солнце над моей Беларусью!», детская акция «Любимый город в красках детства!», работа мастеров по ФЭЙС-АРТУ «Люблю Беларусь!», фотовыставка «Мой родны кут!».
В программе возможны изменения.
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Программа мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости
Дата проведения: 3 июля 2019 года. Время проведения: 10.00. Место проведения: площадь Петра Мстиславца. 9.45 Возложение цветов, венков у братской могилы и на Аллее Героев...
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