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Программа мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости

28.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Дата проведения: 3 июля 2019 года. Время проведения: 10.00. Место проведения: площадь Петра Мстиславца.

9.45 Возложение цветов, венков у братской могилы и на Аллее Героев руководством района, руководителями отделов, управлений райисполкома.

10.00 Торжественное мероприятие «Дзень маёй краіны!», посвящённое 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь. Патриотическая акция «Беларусь помнит».

11.00 Церемония награждения победителей районного смотра-конкурса художественной самодеятельности «Таланты родного края». Концерт с участием дипломантов конкурса.

12.00 Детская концертно-игровая программа «Мы все дети твои, Беларусь!». Работа выездного кинотеатра.

15.00-17.00 Фестиваль красок Холли.

17.00-18.00 Районный конкурс чтецов и самодеятельных авторов «Листая страницы памяти», посвящённый 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, Дню Независимости Республики Беларусь.

18.00-19.00 Выступление народного духового оркестра Районного центра культуры и народного творчества.
Танцевальная программа «Музыка для всех».

19.00-21.00 Праздничный концерт «Беларусь — моя песня!»

21.00-22.00 Танцевальная программа «Под салютом Великой Победы!». Работа караоке-клуба.

22.00 Акция «Свеча Памяти». (парк Мира).

22.55 Общереспубликанская акция «Споём гимн вместе».

23.00 Ночная дискотека. (РЦКиНТ).

Во время проведения праздника работают: полевая кухня, торговля, аттракционы, сельскохозяйственные подворья, ярмарка-продажа сельхозпродукции, продукции райпотребобщества, ПУП «Мстиславльмолоко», филиала ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», выставки рисунков «С любовью к Родине!», «Беларусь — это мы!», ярмарка декоративно-прикладного искусства «Солнце над моей Беларусью!», детская акция «Любимый город в красках детства!», работа мастеров по ФЭЙС-АРТУ «Люблю Беларусь!», фотовыставка «Мой родны кут!».

В программе возможны изменения.

 
 
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Дата проведения: 3 июля 2019 года. Время проведения: 10.00. Место проведения: площадь Петра Мстиславца. 9.45 Возложение цветов, венков у братской могилы и на Аллее Героев...
 
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