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Дрогичинский район: в результате наезда на световую опору пострадали водитель и пассажир
28.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: вчера, 27.06.2019, около 17:50 часов 48-летний местный житель управляя автомобилем «Форд Фиеста», двигался по ул.Ленина в д.Сварынь. Напротив ГУО «Сварыньская СШ №50», не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на световую опору.
В результате ДТП водитель и 53-летний пассажир, житель Кобрина, с травмами доставлены в отделение УЗ «Дрогичинская ЦРБ».
По факту ДТП проводится проверка.
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По предварительной информации: вчера, 27.06.2019, около 17:50 часов 48-летний местный житель управляя автомобилем «Форд Фиеста», двигался по ул.Ленина в д.Сварынь....
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