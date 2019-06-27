Дрогичинский район: в результате наезда на световую опору пострадали водитель и пассажир

Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: вчера, 27.06.2019, около 17:50 часов 48-летний местный житель управляя автомобилем «Форд Фиеста», двигался по ул.Ленина в д.Сварынь. Напротив ГУО «Сварыньская СШ №50», не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на световую опору.





В результате ДТП водитель и 53-летний пассажир, житель Кобрина, с травмами доставлены в отделение УЗ «Дрогичинская ЦРБ».





По факту ДТП проводится проверка.