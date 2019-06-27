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В Бресте на переходе Suzuki сбил женщину и ее 3-летнего внука

28.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: 27.06.2019 около 12:25 часов 60-летний брестчанин управляя автомобилем «Сузуки», двигался в Бресте по ул. Янки Купалы (в направлении от Партизанского проспекта к ул.Гаврилова).

В Бресте на переходе Suzuki сбил женщину и ее 3-летнего внука

Напротив дома №118, водитель совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 61-летнюю местную жительницу с 3-летним внуком.

В Бресте на переходе Suzuki сбил женщину и ее 3-летнего внука

В результате происшествия малолетний пешеход госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница» (на обследование), женщина в ДТП травм не получила.

В Бресте на переходе Suzuki сбил женщину и ее 3-летнего внука

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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  По предварительной информации: 27.06.2019 около 12:25 часов 60-летний брестчанин управляя автомобилем «Сузуки», двигался в Бресте по ул. Янки Купалы (в направлении от...
 
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