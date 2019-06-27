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В Бресте на переходе Suzuki сбил женщину и ее 3-летнего внука
28.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: 27.06.2019 около 12:25 часов 60-летний брестчанин управляя автомобилем «Сузуки», двигался в Бресте по ул. Янки Купалы (в направлении от Партизанского проспекта к ул.Гаврилова).
Напротив дома №118, водитель совершил наезд на переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 61-летнюю местную жительницу с 3-летним внуком.
В результате происшествия малолетний пешеход госпитализирован в УЗ «Брестская детская областная больница» (на обследование), женщина в ДТП травм не получила.
По факту ДТП проводится проверка.
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По предварительной информации: 27.06.2019 около 12:25 часов 60-летний брестчанин управляя автомобилем «Сузуки», двигался в Бресте по ул. Янки Купалы (в направлении от...
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