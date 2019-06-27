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Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

28.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сильная гроза с дождем и порывистым ветром прошлась по Барановичскому региону в ночь на 27 июня. В районе было обесточено 27 населенных пунктов. Читатели по просьбе Intex-press прислали фото последствий грозы.

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Последствия грозы в деревне Деревная Барановичского района. Фото: Константин Куцевич

Город, судя по фото, пострадал не так сильно, как район. О прошедшей стихии здесь, в основном, напоминают сломанные деревья во дворах.

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Сломанные стихией деревья во дворах по улице Парковой. Фото: Анжелика Шпицына

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Сломанные стихией деревья во дворах по улице Парковой. Фото: Анжелика Шпицына

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Так после грозы выглядел двор дома № 132 по ул. Притыцкого. Фото: Евгений ТИХОНОВИЧ

А вот в районе стихия выворачивала с корнем деревья, которые падали на дороги и линии электропередач.

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Последствия грозы в деревне Деревная Барановичского района. Фото: Константин Куцевич

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Последствия грозы в деревне Деревная Барановичского района. Фото: Константин Куцевич

Барановичские спасатели трижды за вчерашний день выезжали на ликвидацию последствий стихии, сообщили Intex-press в ГРОЧС. В деревне Торчицы в результате порыва ветра дерево упало на дорогу, спасателям пришлось ее расчищать. В Деревной одно дерево также оказалось на проезжей части, еще одно упало во дворе жилого дома прямо перед входом. А в деревне Дрозды дерево упало на сарай.

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Последствия грозы в деревне Деревная Барановичского района. Фото: Константин Куцевич

Сломанные деревья и оборванные провода. Последствия грозы в Барановичском регионе на фото читателей

Последствия грозы в деревне Деревная Барановичского района. Фото: Константин Куцевич

В результате стихии без света остались 27 населенных пунктов в разных частях Барановичского района. Но к концу дня электроснабжение было полностью восстановлено, сообщили Intex-press в филиале Барановичские электрические сети РУП «Брестэнерго».

 
 
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  Сильная гроза с дождем и порывистым ветром прошлась по Барановичскому региону в ночь на 27 июня. В районе было обесточено 27 населенных пунктов. Читатели по...
 
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