Осудили водителя, который под Барановичами сбил нетрезвого пешехода без фликера

Источник материала: Виртуальный Брест

Суд Барановичского района и города Барановичи вынес приговор горожанину, который возле деревни Подлесейки сбил молодого человека, шедшего посередине дороги.





Фото: ГАИ Брестской области

Вечером 25 января на 182-м километре автодороги Р91 Осиповичи – Барановичи автомобиль Renault Laguna, за рулем которого находился 21-летний житель города Барановичи, сбил пешехода. 24-летний молодой человек шел по центру дороги и не был обозначен световозвращающими элементами. Пострадавшего увезли в Барановичскую больницу.

На судебном заседании обвиняемый рассказал, что примерно в 19 часов 35 минут он подъезжал к деревне Подлесейки. На улице было уже темно, шел снег, дорога была скользкой, а видимость – недостаточной. Молодой человек ехал со скоростью около 45 км/ч. Уже практически на выезде из Подлесеек он решил обогнать автомобиль Merсedes, который ехал перед ним, и набрал скорость. В какой-то момент увидел на встречной полосе движения, на которую выехал для обгона, темное пятно – пешехода. Обвиняемый начал тормозить, вывернул руль влево, однако все же сбил пешехода. Свою вину обвиняемый признал полностью.





Фото: ГАИ Брестской области

По словам потерпевшего, в тот вечер он с другом выпил 1,5–2 литра пива. Домой он шел по правому краю дороги, но решил перейти на противоположную сторону. В это время увидел свет фар транспортного средства. Он остановился и, ожидая, пока автомобиль проедет, хотел переключить музыку на телефоне, но почувствовал удар. В крови потерпевшего обнаружили 1,9 промилле алкоголя.

Оба участника заявили ходатайства о прекращении производства по делу и освобождении обвиняемого от уголовной ответственности за примирением сторон.

– Суд Барановичского района и города Барановичи признал водителя виновным в нарушении им правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на два года, без направления в исправительное учреждение открытого типа, – рассказала Intex-press Юлия Акулич, помощник Барановичского межрайонного прокурора.

Также молодого человека на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.