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Легковушка "учила" автобус прямо перед остановкой общественного транспорта
28.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как-то давно у нас не было никаких "учителей", все наверное опасаются, что запись может попасть в интернет и будет стыдно. Ан нет, ещё не все! Нашёлся один...
Да, может быть автобус немного подзадержался при повороте на перекрёстке, но деваться было уже некуда - надо было ехать, тем более, что того требуют
Водитель автобуса уверяет - что не видит в своих действиях нарушений, и за что его "проучили", не может понять. Может быть посетители сайта подскажут? Чем не угодил автобус? И насколько это оправдано, рисковать собой и пассажирами, ради создания аварийной ситуации в ущерб другому участнику дорожного движения?
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