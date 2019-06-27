Источник материала: Виртуальный Брест

Как-то давно у нас не было никаких "учителей", все наверное опасаются, что запись может попасть в интернет и будет стыдно. Ан нет, ещё не все! Нашёлся один...





Да, может быть автобус немного подзадержался при повороте на перекрёстке, но деваться было уже некуда - надо было ехать, тем более, что того требуют ПДД . Откуда взялся "белый", водитель автобуса толком и не понял, нужно смотреть ситуацию в комплексе, например, с камеры наблюдения, которая есть на этом перекрёстке. Дата и время на регистраторе верные.

Водитель автобуса уверяет - что не видит в своих действиях нарушений, и за что его "проучили", не может понять. Может быть посетители сайта подскажут? Чем не угодил автобус? И насколько это оправдано, рисковать собой и пассажирами, ради создания аварийной ситуации в ущерб другому участнику дорожного движения?