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Неработающий житель Остромечево лишился сотового телефона, играя в карты

28.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Неработающий М., ранее судимый за хищение с использованием компьютерных технологий, житель деревни Кустын Брестского района, 1981 года рождения, пригласил в гости друга, попросив того взять с собой знакомых, желающих отдохнуть.

Неработающий житель Остромечево лишился сотового телефона, играя в карты

Компания проводила время за спиртными напитками и карточной игрой. В одной из партии гость из Остромечево проиграл хозяину дома поставленную на кон бутылку водки. Вернувшись из магазина и отдав покупку, 28-летний парень поссорился с М. и решил покинуть помещение. Дома он обнаружил пропажу сотового телефона и обратился в милицию.

Правоохранители установили, что, покидая дом М., житель райцентра упал, а из кармана брюк выпал телефон, который забрал себе хозяин дома, чуть позже обменяв его на бутылку водки в Каменецком районе. Злоумышленник задержан оперативниками и находится в ИВС. Телефон возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь). 

 
 
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  Неработающий М., ранее судимый за хищение с использованием компьютерных технологий, житель деревни Кустын Брестского района, 1981 года рождения, пригласил в гости...
 
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