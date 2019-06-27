Неработающий житель Остромечево лишился сотового телефона, играя в карты

Источник материала: Виртуальный Брест

Неработающий М., ранее судимый за хищение с использованием компьютерных технологий, житель деревни Кустын Брестского района, 1981 года рождения, пригласил в гости друга, попросив того взять с собой знакомых, желающих отдохнуть.





Компания проводила время за спиртными напитками и карточной игрой. В одной из партии гость из Остромечево проиграл хозяину дома поставленную на кон бутылку водки. Вернувшись из магазина и отдав покупку, 28-летний парень поссорился с М. и решил покинуть помещение. Дома он обнаружил пропажу сотового телефона и обратился в милицию.

Правоохранители установили, что, покидая дом М., житель райцентра упал, а из кармана брюк выпал телефон, который забрал себе хозяин дома, чуть позже обменяв его на бутылку водки в Каменецком районе. Злоумышленник задержан оперативниками и находится в ИВС. Телефон возвращен владельцу. По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.205 УК Республики Беларусь).