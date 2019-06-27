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Как в Горках отметят День Независимости — полная программа праздника
28.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
3 июля в Горках будут отмечать День Независимости Республики Беларусь. Смотрите полную программу праздничных мероприятий.
09.30 – 10.30 — возложение цветов к памятным местам города (памятник погибшим землякам, воинам освободителям, бюст И. Якубовскому, памятник погибшим преподавателям, мемориал «Скорбящая мать»)
10.30 – 11.00 — шествие праздничной колонны “Беларусь помнит” от Центральной площади до летнего амфитеатра
11.00 – 12.30 — праздничный концерт «Ты у сэрцы маім, Беларусь!» в амфитеатре
10.00 – 15.00 — работа сельских подворий, выставка-продажа «Голос ремесел», фотозона, экспозиция «Этнодеревня», военная выставка (улицы Студенческая и Мичурина)
13.00 – 15.00 — концертная программа творческих коллективов «Нашы песні табе, Беларусь!» на улице Студенческой
14.00 — награждение победителей районного литературного конкурса «Дороги памяти живые» (улица Студенческая)
15.00 — награждение победителей конкурса на разработку талисмана «Горки – здоровый город» (улица Студенческая)
10.00 – 19.00 — работа праздничных торговых рядов на Студенческой
10.00 – 15.00 — работа детских игровых площадок (улица Студенческая)
13.00 – 15.00 — выступление кинолога, демонстрация техники РОЧС на стадионе БГСХА
10.00 — показ кинофильма «Война. Остаться человеком» в кинотеатре “Крыніца”
10.00 — открытый турнир по большому теннису на городском стадионе
14.00 — турнир по мини-футболу среди любительских команд (городской стадион)
19.30 – 21.00 — концерт «Звіняць цымбалы і гармонік» народного ансамбля «Жывіца» в амфитеатре
20.00 – 23.00 — молодежная дискотека на площади Дворца культуры БГСХА
22.55 – 23.00 — республиканская акция «Споем гимн вместе!» (площадь ДК)
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3 июля в Горках будут отмечать День Независимости Республики Беларусь. Смотрите полную программу праздничных мероприятий. 09.30 – 10.30 — возложение цветов к...
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