Что такое умные розетки и как ими управлять?

Источник материала: Tut.by



Еще пару лет назад вопрос, что такое умные розетки, даже не возникал, потому что о них почти никто не слышал. Но время движется очень быстро, прогресс не стоит на месте, появляются новая техника, которая существенно упрощает жизнь. Предлагаем рассмотреть особенности умных розеток, их отличия и разновидности.

Содержание:

Что такое умные розетки, их отличия от обычных





Сначала ответим на вопрос, что же такое умные розетки. Это устройства, которые программируются на работу в течение определенного времени. Управлять ими можно дистанционно, применяя компьютер или смартфон, специальные пульты. Благодаря этому удастся проверять состояние блоков питания и техники, отключать их от электрической сети. Выделяют розетки на радиоуправлении и те, что управляются посредством СМС-сообщения или через Wi-Fi.

Внешний вид розеток отличается — встречаются накладные модели, а также те, что напоминают переходники. Также изделия могут монтироваться в стену.

«Умения» умных розеток





К главным особенностям дистанционно управляемых розеток относят контролирование состояния техники, подключенной к сети, а в случае неисправности — ее отключение. Еще одна особенность — отключать устройства при отсутствии жителей дома или при сильных перепадах напряжения. Также они могут включать или отключать технику в указанное время (очень актуально для кондиционеров).

Умные розетки способствуют экономии электричества, которое бытовая техника потребляет в период «ожидания».

Некоторые устройства могут отслеживать потребление электричества, чтобы в пиковые моменты отключать устройства.

Накладные умные розетки





Они представлены в виде переходника, вставляются в розетку. К основным плюсам блоков накладного типа относят простоту установки, невысокую стоимость и легкость настройки. К минусам относят то, что сигнал мобильной сети не всегда стабильный. В городе обычно подобных проблем нет, но в сельской местности такое встречается повсеместно. Важно отслеживать наличие положительного баланса финансовых средств, которые нужны за оплату интернета или телефона. Внешний вид таких устройств достаточно громоздкий.

Управление выполняется пультом или командой по телефону. Выделяют следующие виды.

На радиоуправлении. Модели продаются совместно с пультом ДУ. Он помогает во включении/выключении приборов с 30-ти метрового расстояния. Применение актуально для гаражных ворот, функционирования кофейной машины. Посредством SMS. Внутри блока питания монтируется СИМ-карта. Это позволяет настраивать работу приборов посредством СМС-сообщений. GSM-устройства связаны с мобильными приложениями. Часто продаются комплекты приборов, которые управляют сразу несколькими розетками в доме: можно установить одну главную розетку с сим-картой и несколько зависимых, которые подчиняются главной. Через интернет. Могут подключаться напрямую к сети или посредством покупки маршрутизатора. Очень важно — установка приложения для дистанционного управления. Розетка "умеет" работать по расписанию, создавать эффект вашего присутствия (периодически включать свет) и отчеты по энергопотреблению.

Встраиваемые устройства





Встраиваемые модели устанавливаются без переделки разводки или с ее необходимостью. Во втором случае на помощь придет электрик, он рассчитает количество требуемых приборов. В обоих случаях потребуется установка SMS-контроллера. Во втором случае контроллер устанавливается в щиток. Важно разделить управление умными розетками по комнатам, иначе вы не сможет выключить свет в одной, не включив приборы во всем доме.

«Умный дом»





«Умный дом» невозможно представить без управляемых розеток. Благодаря данным системам электрика объединится в целое, что даст возможность управлять домом. Преимущества новых систем при обустройстве «умного дома» заключается в том, что их разрешается включать в различные продуманные сценарии.

Разобравшись с тем, что такое умные розетки, удастся определиться с актуальностью их установки, преимуществами, особенностями работы. Компании, которые предлагают электромонтажные работы в Минске и найти которые можно в каталоге TAM.BY , помогут в монтаже дистанционно управляемых розеток.