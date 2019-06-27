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Ляшенко назвал потери Беларуси от поставок грязной российской нефти "многоцифровыми и значительными"

28.06.2019 12:24 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Потери Беларуси  от поставок грязной российской нефти "многоцифровые и значительные", заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко.

"Упущенная выгода - это видение одной из сторон. Уклонюсь называть ее пока конкретно, но она многоцифровая и значительная", - сказал Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.

Вице-премьер отметил, что, в частности, по материалам,  которые Беларусь выставила на рассмотрение российской стороны, речь касалась объема переработки  нефти, который перерабатывал Мозырский НПЗ. " Естественно, в цене этой нефти, которую переработали,  выставили свою сумму претензий", - сказал он.

Ранее Ляшенко заявил, что Беларусь будет судиться с Россией, если та откажется компенсировать упущенную выгоду от поставок "грязной" нефти.

"Что касается упущенной выгоды, то вопрос в случае недостижения договоренности будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - сказал вице-премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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Потери Беларуси  от поставок грязной российской нефти "многоцифровые и значительные", заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко. "Упущенная выгода...
 
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