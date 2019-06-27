В белорусских лесах с начала года с помощью фотоловушек выявлено почти 300 нарушителей

Источник материала: Интерфакс

С января по май 2019 года с помощью фотоловушек лесхозы выявили 291 нарушителя, сообщил первый замминистра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко.

"За пять месяцев 2019 года лесхозами с помощью фотоловушек выявлен 291 нарушитель", - заявил Шатравко на пресс-конференции в Минске.

Он отметил, что за 2018 год с помощью фотоловушек выявлено и привлечено к административной ответственности 466 нарушителей2, это в 1,6 раз больше, чем в 2017 году.

Камеры фотофиксации в системе Минлесхоза стали использовать с начала 2015 года. Всего установлено 637 устройств.

Шатравко также проинформировал, что должностными лицами государственной лесной охраны на регулярной основе проводятся рейдовые мероприятия. "По результатам которых за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности в 2018 году составлено 308 административных протоколов (всего привлечен к ответственности 2 961 нарушитель)", - сказал замминистра.

По его словам, в нынешнем году за загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности составлено 140 административных протоколов и вынесено 140 постановлений (привлечено к административной ответственности 1 234 нарушителя).

Согласно ст. 15.30 КоАП Беларуси, загрязнение леса отходами или сточными водами влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 20 базовых величин.