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Участок "Дружбы" от Мозыря до польской границы полностью очищен от некачественной нефти - гендиректор "Гомельтранснефть Дружба"

28.06.2019 12:12 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Участок нефтепровода  "Дружба" от Мозыря до польской границы полностью очищен от грязной российской нефти,  заявил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Олег Борисенко.

"Сегодня,  28 июня, мы завершили очередной этап дорожной карты: полностью очищены от загрязненной нефти все три нитки магистрального нефтепровода "Дружба" от польской границы до Мозыря", - сказал Борисенко в интервью госагентству БелТА.

По словам гендиректора, реверсом на российскую территорию перекачано 675 тыс. т грязной нефти, она замещена нефтью с параметрами качества, соответствующими ГОСТу.

Вместе с тем Борисенко отметил, что нефтепровод на белорусской территории еще не готов к работе в полном объеме. "Узким звеном является трубопровод от российской Унечи до Мозыря, где в рабочем состоянии находится пока только одна труба из двух. Очистка второй нитки - трубопровода DN 800 Мозырь-Унеча - это следующий этап дорожной карты, к которому мы сейчас приступаем. Предполагаем, что он завершится к 12-13 июля", - добавил гендиректор.

 
 
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Участок нефтепровода  "Дружба" от Мозыря до польской границы полностью очищен от грязной российской нефти,  заявил генеральный директор ОАО "Гомельтранснефть...
 
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