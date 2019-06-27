Беларусь недополучила 250 тыс. тонн сырья из-за кризиса с грязной нефтью - вице-премьер Ляшенко

Источник материала: Интерфакс

Белорусская сторона оценивает недопоставку нефти в Беларусь из-за проблем с качеством российского сырья в объеме около 630 тыс. тонн, сообщил журналистам вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко в пятницу.

"Величина, которую мы недополучили в связи с невозможностью нефтепроводов пропустить эту нефть, - это порядка 630 тыс. тонн", - сказал Ляшенко.

"За апрель-июнь на "Нафтан" недопоставлено 430 тыс. тонн, на Мозырский НПЗ – 200 тыс. тонн", - уточнил Ляшенко.

Между тем, ранее выступая перед парламентариями, вице-премьер заявил, что Беларусь рассчитывает на поставку в этом году запланированных 18 млн тонн нефти.