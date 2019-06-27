Вице-премьер Ляшенко считает, что объем транзита нефти через Беларусь сократится в этом году из-за нефтяного форс-мажора

Источник материала: Интерфакс

Объем транзита нефти через Беларусь в 2019 году снизится по сравнению с прошлогодним уровнем, считает вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

"В переговорах звучит - да (сохранение объема транзита на прошлогоднем уровне - ИФ), но я лично выражаю сомнение. Я понимаю, что заводы в Западной Европе брали где-то на стороне (нефть в период остановки транзита - ИФ). Поэтому, по моей оценке, объем транзита будет меньше, чем предполагалось", - сказал Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.

Как сообщалось, ежегодный объем транзита нефти через Беларусь составлял порядка 50 млн тонн.