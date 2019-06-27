Госавтоинспекция Минска начала снимать ограничения для автомобилистов

Источник материала: Интерфакс

За несколько дней до завершения II Европейских игр Госавтоинспекция сообщила о поступательном снятии ранее введенных ограничений движения транспорта в Минске.

"Сегодня (28.06 - ИФ) открыто движение на улице Городской Вал. Также, с учётом уменьшения нагрузки транспорта игр, максимально быстро будут сниматься иные ограничения движения — в частности, в ближайшее время запланировано открытие левых поворотов на проспекте Дзержинского", - сообщили в ОАиП ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В преддверии II Европейских игр маршруты движения как общественного транспорта, так и личных авто в центре города серьезно изменятся. Про автобусы-троллейбусы-трамваи подробная информация появится позже. Как масштабное спортивное мероприятие затронет автомобилистов, уже рассказали в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее сообщалось : при движении по проспектам Дзержинского, Победителей и Независимости, улице Немига нужно будет учитывать, что на этих участках дорожно-транспортной сети будут выделены специальные полосы для транспорта, обслуживающего II Европейские игры. Полосы обозначат сплошной разметкой, буквами "А" и логотипами Игр. Фиксировать возможные нарушения будут не только "традиционно", с помощью автоматических систем, и при участии сотрудников ГАИ на перекрестках, но и применяя записи регистраторов на автобусах.

Будут закрыты повороты налево по направлению движения со стороны МКАД к центру города на улицах: Голубева, Есенина, Уманская, Хмелевского, Щорса. Также, на время проведения Игр въезд на проспект Победителей с улицы Немига будет разрешен исключительно для транспорта, обслуживающего мероприятие.

Важно учитывать и тот момент, что работа светофоров в Минске будет приспосабливаться под движение транспорта, задействованного для проведения II Европейских игр, в том числе и вручную, сотрудниками на автоматизированном рабочем месте.