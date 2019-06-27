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РФ обещает поставить на "Нафтан" дополнительно 100 тыс. тонн нефти - вице-премьер

28.06.2019 11:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россия поставит дополнительно на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" 100 тыс. тонн нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

"Пока не в полном объеме (идет дополнительная поставка российской нефти на "Нафтан" - ИФ). С Дмитрием Николаевичем Козаком (вице-премьером РФ – ИФ) мы в контакте, вчера буквально обсуждали объем допоставки колесной нефти, трубой", - сказал Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.

"Просматривается объем в районе 100 тысяч тонн допоставки - что-то колесами, остальное будет поставлено по трубе", - добавил вице-премьер.

 
Теги: Минск
 
 
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Россия поставит дополнительно на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" 100 тыс. тонн нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. "Пока не в полном...
 
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