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РФ обещает поставить на "Нафтан" дополнительно 100 тыс. тонн нефти - вице-премьер
Источник материала: Интерфакс
Россия поставит дополнительно на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" 100 тыс. тонн нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.
"Пока не в полном объеме (идет дополнительная поставка российской нефти на "Нафтан" - ИФ). С Дмитрием Николаевичем Козаком (вице-премьером РФ – ИФ) мы в контакте, вчера буквально обсуждали объем допоставки колесной нефти, трубой", - сказал Ляшенко журналистам в пятницу в Минске.
"Просматривается объем в районе 100 тысяч тонн допоставки - что-то колесами, остальное будет поставлено по трубе", - добавил вице-премьер.
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Россия поставит дополнительно на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" 100 тыс. тонн нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. "Пока не в полном...
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