Для романтиков: идеи обустройства лоджий и балконов, которые вы тоже сможете повторить

Источник материала: Tut.by

Раньше, если помните, отношение к балконам и лоджиям было исключительно рациональным. Там хранили все: ящики с картошкой, закатки, лыжи, лук в капроновых чулках, а также то, что жалко выбросить, потому что вдруг еще может понадобиться. Сейчас отношение к этим помещениям меняется, особенно у тех, кто строится в домах с «французскими» лоджиями, застекленными от пола до потолка. С одной стороны, там все видно, в том числе и беспорядок, с другой — оттуда все видно: город, проспекты, улицы, одним словом, жизнь. И обустраиваются такие лоджии уже не с расчетом хранения всякого хлама, а для отдыха и релакса. С учетом того, что наше законодательство запрещает перепланировку лоджий и балконов в отапливаемые помещения, REALTY.TUT.BY сделал подборку идей, которые можно реализовать ничего не нарушая.

С мини-садом:



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: thearchitectsdiary.com



Фото: maklarringen.se



Фото: thearchitectsdiary.com



Фото: thearchitectsdiary.com

Для завтрака на двоих:



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se



Фото: maklarringen.se