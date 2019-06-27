|
Для романтиков: идеи обустройства лоджий и балконов, которые вы тоже сможете повторить
Источник материала: Tut.by
Раньше, если помните, отношение к балконам и лоджиям было исключительно рациональным. Там хранили все: ящики с картошкой, закатки, лыжи, лук в капроновых чулках, а также то, что жалко выбросить, потому что вдруг еще может понадобиться. Сейчас отношение к этим помещениям меняется, особенно у тех, кто строится в домах с «французскими» лоджиями, застекленными от пола до потолка. С одной стороны, там все видно, в том числе и беспорядок, с другой — оттуда все видно: город, проспекты, улицы, одним словом, жизнь. И обустраиваются такие лоджии уже не с расчетом хранения всякого хлама, а для отдыха и релакса. С учетом того, что наше законодательство
С мини-садом:
Для завтрака на двоих:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нашли примеры, которые не сложно воплотить в реальность.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)