Городской Вал открыли для движения. Следующий этап - вернуть левые повороты на Дзержинского

Источник материала: Tut.by

Столичная ГАИ начала поступательно снимать ограничения движения, которые были введены в связи с проведением II Европейских игр.



Фото: Павел Мурашко

— До завершения II Европейских игр осталось несколько дней. Сегодня открыто движение на улице Городской Вал. С учетом уменьшения нагрузки транспорта, задействованного на играх, максимально быстро будут сниматься и другие ограничения движения. В частности, на ближайшее время запланировано открытие левых поворотов на проспекте Дзержинского, — проинформировали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Напомним, временное ограничение всех видов транспорта, кроме транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», с 17 июня было введено по улице Городской Вал на участке от улицы Немиги до проспекта Независимости. Также перед началом II Европейских игр на некоторых столичных улицах изменили организацию движения: одну полосу выделили для транспорта, который будет обслуживать спортивное мероприятие, а на нескольких перекрестках проспекта Дзержинского закрыли левые повороты.