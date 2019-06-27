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Городской Вал открыли для движения. Следующий этап - вернуть левые повороты на Дзержинского
Источник материала: Tut.by
Столичная ГАИ начала поступательно снимать
— До завершения II Европейских игр осталось несколько дней. Сегодня открыто движение на улице Городской Вал. С учетом уменьшения нагрузки транспорта, задействованного на играх, максимально быстро будут сниматься и другие ограничения движения. В частности, на ближайшее время запланировано открытие левых поворотов на проспекте Дзержинского, —
Напомним, временное ограничение всех видов транспорта, кроме транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», с 17 июня было введено по улице Городской Вал на участке от улицы Немиги до проспекта Независимости. Также перед началом II Европейских игр на некоторых столичных улицах изменили организацию движения: одну полосу выделили для транспорта, который будет обслуживать спортивное мероприятие, а на нескольких перекрестках проспекта Дзержинского
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Открытие левых поворотов на проспекте Дзержинского запланировано на ближайшее время.
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