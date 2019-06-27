Источник материала: Новости Волковыска

Экстремальная жара в эти дни накрыла Европу: сюда пришел горячий воздух из раскаленной пустыни Сахара. А вот в Беларуси сейчас похолодало, но синоптики утверждают, что жара затронет и нас. Правда, всего на несколько дней.

В воскресенье, 30 июня, по западу воздух прогреется до +30 градусов по Цельсию. Лишь на северо-востоке республики на температуру будут влиять прохладные неустойчивые воздушные массы. Сохранится жара и в понедельник, 1 июля. В первый день месяца ожидается до +29, без осадков. Во вторник прохлада вернется с дождями: температура понизится до +22 градусов.

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