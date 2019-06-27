Источник материала: Новости Волковыска

Резидент Брестского научно-технологического парка компания «Компьютерные информационные системы» разработала систему удаленной комплексной диагностики водителей.

Презентация новинки состоялась во время посещения технопарка председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным, сообщает БЕЛТА.

«Система позволяет медицинскому работнику проводить удаленный мониторинг состояния персонала через разработанный программно-аппаратный комплекс. Он, в частности, включает датчики мониторинга давления, алкотестер, видеокамеры машинного зрения, которые используются в том числе для распознавания лиц», - рассказали в ГКНТ.

В ведомстве уверены, что система удаленной диагностики будет востребована.

«Можно сказать, это разработка завтрашнего дня», - добавили в комитете. Ранее компания разработала информационную систему «Единый регистр доноров Брестской области», позволяющую отслеживать каждую донацию от момента забора крови до трансфузии либо производства препаратов. Проект был успешно апробирован в регионе и теперь внедряется на всей территории республики.

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