В Мозыре упавшая ветка серьёзно травмировала 12-летнего мальчика

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июня во второй половине суток в Мозыре на 12-летнего мальчика упала ветка.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, ребёнок прогуливался в парковой зоне возле фонтана. В какой-то момент из-за сильного ветра от большого дерева отломилась ветка, которая упала на школьника.

Несовершеннолетний с диагнозом «тяжёлая открытая ЧМТ» был госпитализирован.

По факту случившегося ведётся проверка.