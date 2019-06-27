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В Мозыре упавшая ветка серьёзно травмировала 12-летнего мальчика
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 27 июня во второй половине суток в Мозыре на 12-летнего мальчика упала ветка.
Как
Несовершеннолетний с диагнозом «тяжёлая открытая ЧМТ» был госпитализирован.
По факту случившегося ведётся проверка.
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Новости Беларуси. 27 июня во второй половине суток в Мозыре на 12-летнего мальчика упала ветка. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, ребёнок...
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