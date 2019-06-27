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В Мозыре упавшая ветка серьёзно травмировала 12-летнего мальчика

28.06.2019 12:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 27 июня во второй половине суток в Мозыре на 12-летнего мальчика упала ветка.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, ребёнок прогуливался в парковой зоне возле фонтана. В какой-то момент из-за сильного ветра от большого дерева отломилась ветка, которая упала на школьника.  

Несовершеннолетний с диагнозом «тяжёлая открытая ЧМТ» был госпитализирован.  

По факту случившегося ведётся проверка.  

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Новости Беларуси. 27 июня во второй половине суток в Мозыре на 12-летнего мальчика упала ветка.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гомельской области, ребёнок...
 
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