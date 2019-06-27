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«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

28.06.2019 12:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

На ІІ Европейских играх Минскую область будет представлять 21 атлет. Среди них и боксёр из Молодечно Дмитрий Асанов. Парню 23 года. На его счету многочисленные победы и титулы. Как спортсмен готовится к соревнованиям, рассказали в программе «Центральный регион».

Заслуженный мастер спорта, чемпион Европы, бронзовый призёр чемпионата мира, участник летних Олимпийских Игр 2016 года и серебряный призёр І Европейских игр в Баку.

Теперь же ему предстоит битва на родной земле. Как говорится, дома и стены помогают, но парень всё же делает ставку на физическую подготовку. На него рассчитывает не только область – вся страна. Поэтому главный ингредиент в спортивном рационе – усердные тренировки до седьмого пота.

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Дмитрий Асанов, серебряный призёр I Европейских Игр:
В первую очередь, это для меня большая ответственность и гордость, что я участвую, именно представляю свою страну на этих соревнованиях. А если непосредственно взять турнир, то это, конечно же, самый серьёзный турнир в Европе, который может быть. Тем более, он проводится раз в четыре года. Все настраиваются, все готовятся. И я думаю, что это имеет место, как один из самых топовых турниров, на котором я принимаю участие. Это хорошо, когда есть трэш, адреналин. Плохо, когда его нет – ты выходишь и ты уверен в себе.

«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

Потому что есть инстинкт самосохранения, и никто не хочет пропускать удары. И если у тебя нет инстинкта самосохранения, ты будешь пропускать удары, потому что тебе не страшно. Когда тебе страшно, все твои клетки, нервные окончания работают на 100%, и ты будешь максимально защищать себя. Поэтому для меня это кайф, в первую очередь, от того, что есть адреналин, есть волнение. И, наверное, благодаря этому, и происходят мои победы.

«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

Бокс – это неотъемлемая часть моей жизни, и я не представляю, как бы я проживал свою жизнь, если бы не было этого прекрасного вида спорта. Это всё, что у меня есть. Несомненно, бокс закаляет мужской характер. Но, в первую очередь, это вид спорта, это не просто драка. Если мы говорим о характере, то нужно быть сдержанным, хладнокровным на улице, а доказывать всё на ринге. Это, в первую очередь, искусство, а потом уже, можно сказать, драка. Но только в пределах четырёх углов каната.

Я знаю, что уже ребята покупали билеты на те даты, когда я буду боксировать. Все настроены приехать и поддержать меня. А от меня что требуется – выйти в ринг, и чтобы они получили удовольствие.
Мне очень приятно, когда на соревнованиях мирового уровня играет наш гимн и поднимается наш флаг. Поэтому на Европейских играх, когда мы дома, просто обязаны сделать так, чтобы сыграл наш гимн и поднялся наш флаг.

Но всё же главный болельщик Дмитрия – его тренер и, по совместительству, отец. Сергей был рядом, когда сын делал свои первые шаги, в том числе и в спорте, разделял его каждый взлёт и падение, так и сейчас переживает, пожалуй, больше, чем сам спортсмен.

«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

Сергей Асанов, старший тренер-преподаватель по боксу детско-юношеской спортивной школы №1 г. Молодечно:
Это, конечно, тяжело. Просыпаюсь часто по ночам. Не спишь – волнение идёт. Я стараюсь, смеюсь, чтобы показать ему, что всё нормально, чтобы мои волнения не передались на его. Поэтому стараешься сдерживать, скрывать свои волнения.

«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

Когда маленький он был, дома перчатки были – он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки. В одно время пришёл к нему на тренировку. Ребята занимались. Я на него посмотрел сбоку, смотрю – что-то получается. После этого начали потихоньку с ним тренироваться, и он втянулся. Первый чемпионат Европы, когда он выиграл в 2012 году – прошло 3 года от занятий. И он выиграл Европу. Потом он был по молодёжи серебряный финалист Европы. После этого он выиграл Европу до 22 лет. И призёр мира становился ещё до этого, то есть чемпионата, и участие в Олимпийских играх… То есть вся его карьера сейчас у него – это 10 лет.

«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

С ним никогда никаких проблем не было. Наоборот, я его где-то притормаживал, чтобы не перепахать. Он в этом плане очень трудолюбивый. Поэтому, я считаю, что за счёт трудолюбия он и достигает своих успехов. Когда все уходили, он ещё оставался. Я говорю: «Всё, заканчивай». Он: «Нет, ещё поработаем». Именно труд дал свой результат.
Я внутренне восхищаюсь, никогда ему не показываю, что он сделал что-то хорошо. Я для него высшая оценка, когда папа сказал, что всё нормально. Чтобы было постоянное стремление к чему-то. А так, когда достиг, уже ничего не надо – на этом останавливаются. Это большая ошибка.

На тех Европейских играх он был серебряным. Потому у нас поставлена задача стать победителем этих Игр. Уже большой шаг вперёд перед подготовкой к Олимпийским играм. Это большой старт. И для нашей республики, и для боксёрского мира ІІ Европейские игры – это как Олимпийские. Поэтому это ответственный старт.

«Он ещё в ясли ходил и надевал уже перчатки». Папа боксёра Асанова рассказал о сыне

Люди в материале: Дмитрий Асанов, Сергей Асанов
 
 
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На ІІ Европейских играх Минскую область будет представлять 21 атлет. Среди них и боксёр из Молодечно Дмитрий Асанов. Парню 23 года. На его счету многочисленные победы...
 
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