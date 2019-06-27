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«Нас ждут новые соревнования». Спортсмены II Европейских игр начинают покидать Минск
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Церемония закрытия спортивного форума состоится 30 июня на стадионе «Динамо». Но некоторые участники стартов уже прощаются с нашей столицей. В Национальном аэропорту «Минск» провожают зарубежные делегации.
Камилла Шах, СТВ:
Конечно, очень жаль, что не у всех гостей получилось остаться до окончания Игр и увидеть церемонию закрытия. Но такова судьба спортсменов – их ждут новые старты, борьба, победы.
Напомним, что Минск собрал участников из 50 стран. Самая многочисленная команда, кроме белорусской, у России – 225 спортсменов. А самая скромная – всего 1 человек – у Лихтенштейна. Приятно отметить, что абсолютное большинство стран положили в свою копилку хотя бы одну золотую медаль.
Патрик Хьюстон, серебряный призер II Европейских игр:
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Новости Беларуси. Церемония закрытия спортивного форума состоится 30 июня на стадионе «Динамо». Но некоторые участники стартов уже прощаются с нашей столицей. В...
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