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В Минске выпустили значки с беларускими деньгами из 1992-го

28.06.2019 12:45 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Магазин подарков «Зорка Венера» выпустил лимитированную коллекцию пинов. Теперь на значках изобразили «самые милые беларуские банкноты ever» – «зайчики» серии 1992 года. Об этом сообщили в Instagram'e магазина. Вот, что вошло в линейку:

«Дзесяцірублевыя рысь і рысяня»

«Выява рысі з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».

«Ваверка паўрублевая»

«Выява ваверкі з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».

«Аднарублевы заяц»

«Выява зайца з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».

«Сторублевы зубр»

«Выява зубра з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».

Значки уже доступны к продаже в «Зорке Венере» – он находится в торговом центре «Немига-3» на нулевом этаже в 69-м магазине. Цена все та же: один экземпляр обойдется в десять рублей.

Напомним: недавно мы рассказывали о коллекции «нежно-розовых» автозаков, которые презентовали как раз ко дню отставки уже экс-главы МВД Игоря Шуневича. Позже ассортимент крамы пополнился пинами «о каждом из нас»: с желтой вазой, мешком картошки и «попиццот».

 
 
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Магазин подарков «Зорка Венера» выпустил лимитированную коллекцию пинов. Теперь на значках изобразили «самые милые беларуские банкноты ever» – «зайчики» серии...
 
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