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В Минске выпустили значки с беларускими деньгами из 1992-го
Источник материала: KYKY>
Магазин подарков «Зорка Венера» выпустил лимитированную коллекцию пинов. Теперь на значках изобразили «самые милые беларуские банкноты ever» – «зайчики» серии 1992 года. Об этом
«Дзесяцірублевыя рысь і рысяня»
«Выява рысі з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».
«Ваверка паўрублевая»
«Выява ваверкі з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».
«Аднарублевы заяц»
«Выява зайца з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».
«Сторублевы зубр»
«Выява зубра з першых беларускіх банкнот узору 1992 года».
Значки уже доступны к продаже в «Зорке Венере» – он находится в торговом центре «Немига-3» на нулевом этаже в 69-м магазине. Цена все та же: один экземпляр обойдется в десять рублей.
Напомним: недавно мы
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Магазин подарков «Зорка Венера» выпустил лимитированную коллекцию пинов. Теперь на значках изобразили «самые милые беларуские банкноты ever» – «зайчики» серии...
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