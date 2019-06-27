Депутаты приняли новый закон о призыве: отсрочку от армии дадут один раз

Источник материала: KYKY

Сегодня, 28 июня, депутаты во втором чтении приняли закон «об отсрочках», сообщает TUT.by. Когда его опубликуют, он вступит в силу через десять дней.

На депутатов пыталась повлиять лишь Анна Конопацкая: она рассказала о крайне негативной реакции общественности. Но не сработало: «за» проголосовали 85 человек, «против» – девять. По сравнению с первым чтением противников законопроекта стало больше на три человека.

Как работает закон?

Отсрочки

Отсрочки от службы для получения образования выдадут лишь раз. Это значит, что те, кто отучился в вузе, должны будут отслужить перед поступлением в магистратуру. Правда, это не коснется тех, кто учится за границей по направлению государственных организаций. В пояснениях к закону эту объясняют тем, что так беларускую экономику обеспечат достойными специалистами. Беларусы, которые на момент вступления закона в силу окончат вуз и поступят в магистратуру, могут не волноваться – их не заберут.

Госслужба

Уклонистов от службы не примут на работу в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК. Госслужащими они не станут. Власти переживают, что за последние время число руководителей государственных органов, которые не служили, значительно выросло.

Речь идет о парнях, которые до 27 лет уклонялись от призыва. За них возьмется военный комиссариат: их признают «не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», эти данные занесут в военный билет в графу «Особые отметки». Однако переживать не стоит беларусам, которым на момент вступления закона в силу уже исполнится 27 лет.

Выезд за границу

Тех, кто пытается «откосить» от армии, не пустят за границу. Сейчас для этого нужно, чтобы призывник нарушил закон – статью 435 УК РБ. Когда закон изменится, заводить уголовное дело и официально признавать беларуса уклонистом не придется.

Отработка по распределению

Отрабатывать распределение не будут выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы.

Фото обложки: Evelyn Bencicova.