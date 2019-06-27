«Вся жизнь — это Европейские игры, а ты в них волонтер». Главное и смешное за последние дни Игр

Источник материала: KYKY

II Европейские игры продолжаются, но осталось два дня: закрытие назначено на 30 июня. На нем, кстати, выступит Николай Басков, как сообщается на сайте певца. Для сравнения: Европейские игры в Баку в 2015 году закрывал британский певец Джон Ньюман.

Дороги перекрывать пока не планируют – о том, как на ограничение движения реагировали водители, мы писали здесь , здесь и здесь . В медальном зачете Беларусь сохраняет второе место, после России: наши спортсмены получили 19 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые медали (итого – 55, у России – 72). Последняя новость, которая сотрясла общественность, – стоимость Игр: вместо обещанных 50 миллионов долларов на мероприятие потратили 265 миллионов долларов, то есть в 5,3 раза больше. О том, как отреагировали беларусы, мы тоже рассказывали .

Иностранцев приехало гораздо меньше, чем ожидалось. По информации «Радые Свабода», из 30 тысяч возможных туристов в Беларуси насчитали 12,2 тысячи, из которых четыре тысячи спортсменов и спортивных чиновников из 50 стран. Зато минчане запустили новый тред: если раньше беларусы фотографировались с « Гейскими играми », прикрывая часть буквы в надписи, то теперь – с «Еврейскими играми»:





Шутки от пользователей сети по поводу соревнований не заканчиваются (есть подозрение, что не закончатся и после финала Игр). KYKY собрал наиболее эпичные и важные комментарии.

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. pic.twitter.com/og55r4qesN — Грустный Коленька (@sadmikalai) 21 июня 2019 г.

Папе ночью приснился кошмар. Что это не Европейские игры, а Олимпиада, и за каждое золото нужно заплатить 150 тысяч долларов. — Грустный Коленька (@sadmikalai) 26 июня 2019 г.

Если Вам кажется, что Вы бесполезны, то вспомните про Европейские Игры — Anton Skybsky (@Anton_Skybsky) 27 июня 2019 г.

вся жизнь это европейские игры, а ты в ней волонтёр — alesya (@lesnaya_a) 25 июня 2019 г.

Приходите к нам на #Европейскиеигры , у нас есть:



- Волонтёры

- Волонтёр парень

- Волонтёр девушка

- Волонтёры, которые ходят по парам

- Волонтёры, которые ходят толпой

- Один иностранный турист — Лисёнок Лесик (@liszaebis) 27 июня 2019 г.

Автобус ещё не успел остановиться, открыть двери, а бабки уже в него лезут. Как будто в челлендж играют, кто последний залетит в автик, тому придётся организовывать следующие европейские игры. А никто ведь не хочет.. — אהבה (@Astapovich_LV) 28 июня 2019 г.

Не знал ничего про Европейские игры, проходящие в Минске. Но, говорят, там Россию представляет такой вот кот с хвостом в виде талисмана. Талант Артемия Лебедева открылся с новой стороны, буквально pic.twitter.com/UPoS6GHHAA — Кирилл Легков (@klegkov) 28 июня 2019 г.