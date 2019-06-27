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«Вся жизнь — это Европейские игры, а ты в них волонтер». Главное и смешное за последние дни Игр

28.06.2019 11:52 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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II Европейские игры продолжаются, но осталось два дня: закрытие назначено на 30 июня. На нем, кстати, выступит Николай Басков, как сообщается на сайте певца. Для сравнения: Европейские игры в Баку в 2015 году закрывал британский певец Джон Ньюман.

Дороги перекрывать пока не планируют – о том, как на ограничение движения реагировали водители, мы писали здесь, здесь и здесь. В медальном зачете Беларусь сохраняет второе место, после России: наши спортсмены получили 19 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые медали (итого – 55, у России – 72). Последняя новость, которая сотрясла общественность, – стоимость Игр: вместо обещанных 50 миллионов долларов на мероприятие потратили 265 миллионов долларов, то есть в 5,3 раза больше. О том, как отреагировали беларусы, мы тоже рассказывали.

Иностранцев приехало гораздо меньше, чем ожидалось. По информации «Радые Свабода», из 30 тысяч возможных туристов в Беларуси насчитали 12,2 тысячи, из которых четыре тысячи спортсменов и спортивных чиновников из 50 стран. Зато минчане запустили новый тред: если раньше беларусы фотографировались с «Гейскими играми», прикрывая часть буквы в надписи, то теперь – с «Еврейскими играми»:


Шутки от пользователей сети по поводу соревнований не заканчиваются (есть подозрение, что не закончатся и после финала Игр). KYKY собрал наиболее эпичные и важные комментарии.

 

Читайте по теме: Европейские игры открылись и взорвали соцсети. Собираем главное

 
Теги: Новости, Последние новости
 
 
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II Европейские игры продолжаются, но осталось два дня: закрытие назначено на 30 июня. На нем, кстати, выступит Николай Басков, как сообщается на сайте певца. Для...
 
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