«Вся жизнь — это Европейские игры, а ты в них волонтер». Главное и смешное за последние дни Игр

II Европейские игры продолжаются, но осталось два дня: закрытие назначено на 30 июня. На нем, кстати, выступит Николай Басков, как сообщается на сайте певца. Для сравнения: Европейские игры в Баку в 2015 году закрывал британский певец Джон Ньюман.
Дороги перекрывать пока не планируют – о том, как на ограничение движения реагировали водители, мы писали здесь, здесь и здесь. В медальном зачете Беларусь сохраняет второе место, после России: наши спортсмены получили 19 золотых, 13 серебряных и 23 бронзовые медали (итого – 55, у России – 72). Последняя новость, которая сотрясла общественность, – стоимость Игр: вместо обещанных 50 миллионов долларов на мероприятие потратили 265 миллионов долларов, то есть в 5,3 раза больше. О том, как отреагировали беларусы, мы тоже рассказывали.
Иностранцев приехало гораздо меньше, чем ожидалось. По информации «Радые Свабода», из 30 тысяч возможных туристов в Беларуси насчитали 12,2 тысячи, из которых четыре тысячи спортсменов и спортивных чиновников из 50 стран. Зато минчане запустили новый тред: если раньше беларусы фотографировались с «Гейскими играми», прикрывая часть буквы в надписи, то теперь – с «Еврейскими играми»:
Шутки от пользователей сети по поводу соревнований не заканчиваются (есть подозрение, что не закончатся и после финала Игр). KYKY собрал наиболее эпичные и важные комментарии.
Автобус ещё не успел остановиться, открыть двери, а бабки уже в него лезут. Как будто в челлендж играют, кто последний залетит в автик, тому придётся организовывать следующие европейские игры. А никто ведь не хочет..
Не знал ничего про Европейские игры, проходящие в Минске. Но, говорят, там Россию представляет такой вот кот с хвостом в виде талисмана. Талант Артемия Лебедева открылся с новой стороны, буквально pic.twitter.com/UPoS6GHHAA