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Беларусь готова подать на Россию в суд из-за грязной нефти

28.06.2019 12:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вопрос компенсации упущенной выгоды Беларуси из-за грязной нефти в случае, если не удастся достичь договоренности с Россией, будет решаться через суд.

Беларусь готова подать на Россию в суд из-за грязной нефти
Об этом заявил 28 июня в парламенте вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Замглавы правительства также сообщил, что из-за поставок из России "грязной" нефти на Мозырском НПЗ испорчено оборудование на 20 миллионов долларов, передает Еврорадио.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Ляшенко отказался называть конкретную сумму претензий Беларуси в части упущенной выгоды. По его словам, в случае подачи иска истец должен сначала уведомить о сумме ответчика, поэтому сейчас называть ее он не имеет права. "Скажу только, что она многоцифровая и значительная", — сообщил вице-премьер Беларуси.


Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганики стала поступать в Беларусь с территории России в середине апреля. В результате прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в Европу пришлось на время приостановить. В белорусский трубопровод и дальше на Запад попало несколько миллионов тонн загрязнённой нефти.

По состоянию на 26 июня, как проинформировал сегодня Ляшенко, с территории Беларуси из трубы вытеснено более 705 тысяч тонн "грязной" российской нефти.

 
 
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Вопрос компенсации упущенной выгоды Беларуси из-за грязной нефти в случае, если не удастся достичь договоренности с Россией, будет решаться через суд.
 
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