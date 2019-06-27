Беларусь готова подать на Россию в суд из-за грязной нефти

Еврорадио . Об этом заявил 28 июня в парламенте вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко. Замглавы правительства также сообщил, что из-за поставок из России "грязной" нефти на Мозырском НПЗ испорчено оборудование на 20 миллионов долларов, передает





Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Ляшенко отказался называть конкретную сумму претензий Беларуси в части упущенной выгоды. По его словам, в случае подачи иска истец должен сначала уведомить о сумме ответчика, поэтому сейчас называть ее он не имеет права. "Скажу только, что она многоцифровая и значительная", — сообщил вице-премьер Беларуси.









Российская нефть с повышенным содержанием хлорорганики стала поступать в Беларусь с территории России в середине апреля. В результате прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в Европу пришлось на время приостановить. В белорусский трубопровод и дальше на Запад попало несколько миллионов тонн загрязнённой нефти.





По состоянию на 26 июня, как проинформировал сегодня Ляшенко, с территории Беларуси из трубы вытеснено более 705 тысяч тонн "грязной" российской нефти.