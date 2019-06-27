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«Доллар за литр 92-го — это нормально». Вице-премьер рассказал о ценах на топливо

28.06.2019 12:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские НПЗ готовились и продолжают готовиться к работе в условиях мировых цен начиная с 2014 года, напомнил сегодня вице-премьер Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики. И дал прогноз цен на автомобильное топливо, пишет Onliner.by.

— Естественно, что рыночные условия подразумевают соответствующий уровень цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. У нас уровень цен будет выше, чем в России, где, напомню, действуют компенсирующие меры при поставке бензина на внутренний рынок. За счет этого и складывается сейчас разница между ценами в Беларуси и России. При этом отмечу, что по расчетам (при существующих ценах на нефть в пределах $70 и нынешней налоговой нагрузке) цены у нас будут ниже, чем в сопредельных европейских государствах. Цена 92-го бензина просматривается на уровне $1 за литр. Примерно такая стоимость буквально пару лет назад присутствовала на наших бензоколонках, — сообщил Игорь Ляшенко.

Также вице-премьер сообщил, что у правительства не вызывает вопросов политика изменения цены на топливо.

— «Белнефтехим» продемонстрировал управляемый рост цены. Причем с падением стоимости барреля мы наблюдали недавно и снижение цены на заправках.

 
 
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Белорусские НПЗ готовились и продолжают готовиться к работе в условиях мировых цен начиная с 2014 года, напомнил сегодня вице-премьер Игорь Ляшенко на совместном...
 
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