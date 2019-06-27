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Депутаты во втором чтении проголосовали за «закон об отсрочках». Против — 9 человек
Источник материала: Партизан
Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках».
Когда он вступит в силу, отсрочка для получения образования будет даваться лишь один раз, пишет
Перед голосованием во втором чтении выступила лишь один депутат — Анна Канопацкая. Она обратила внимание на негативную реакцию общества на проект и попросила принять взвешенное решение. «За» проголосовало 85 депутатов, «против» — 9. По сравнению с первым чтением противников законопроекта стало больше. Тогда «за» голосовало 87 депутатов, против 6.
Основные нововведения законопроекта
По словам министра обороны Андрея Равкова, законопроект позволит временно ограничивать право на выезд из страны не только тем призывникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и тем, кто, нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания, в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.
— Если его не нашли, не вручили ему повестку, или он сменил место жительства и не оповестил об этом комиссариат, он считается человеком, который уклоняется от призыва, и тогда его данные вносят в базу, и он имеет временное ограничение на выезд, — объяснил Андрей Равков процедуру.
При этом депутат Игорь Мартынов говорит, что призывник «надлежаще оповещен», когда повестка вручена лично в руки.
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Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе...
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