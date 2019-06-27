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Депутаты во втором чтении проголосовали за «закон об отсрочках». Против — 9 человек

28.06.2019 12:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках».

Депутаты во втором чтении проголосовали за «закон об отсрочках». Против — 9 человек
Когда он вступит в силу, отсрочка для получения образования будет даваться лишь один раз, пишет TUT.BY.

Перед голосованием во втором чтении выступила лишь один депутат — Анна Канопацкая. Она обратила внимание на негативную реакцию общества на проект и попросила принять взвешенное решение. «За» проголосовало 85 депутатов, «против» — 9. По сравнению с первым чтением противников законопроекта стало больше. Тогда «за» голосовало 87 депутатов, против 6.

Основные нововведения законопроекта

  • Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.
  • Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований». Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.
  • Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.
  • Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.
По словам министра обороны Андрея Равкова, законопроект позволит временно ограничивать право на выезд из страны не только тем призывникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и тем, кто, нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания, в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.

— Если его не нашли, не вручили ему повестку, или он сменил место жительства и не оповестил об этом комиссариат, он считается человеком, который уклоняется от призыва, и тогда его данные вносят в базу, и он имеет временное ограничение на выезд, — объяснил Андрей Равков процедуру.

При этом депутат Игорь Мартынов говорит, что призывник «надлежаще оповещен», когда повестка вручена лично в руки.

 
 
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Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе...
 
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