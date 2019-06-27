﻿ "Услышьте голос белорусов": "Говори правду" требует отправить законопроект о призыве в армию на доработку и устроить общественное обсуждение. 21.by
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"Услышьте голос белорусов": "Говори правду" требует отправить законопроект о призыве в армию на доработку и устроить общественное обсуждение

28.06.2019 11:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 июня состоится второе голосование депутатов Палаты представителей по законопроекту о призыве в армию. Кампания "Говори правду" призывает депутатов не спешить с принятием решения, отправить законопроект на доработку и организовать общественное обсуждение.

"Услышьте голос белорусов": "Говори правду" требует отправить законопроект о призыве в армию на доработку и устроить общественное обсуждение
"Данный законопроект, в основном, нацелен на ужесточение ответственности граждан и создает серьезные риски для государства. Его разработчики думали лишь о решении узкой ведомственной задачи – улучшение статистики по призыву в армию, игнорируя реальную жизнь, нужды граждан и интересы страны в целом. Лишив людей голоса в этом вопросе", - сообщает пресс-служба "Говори правду".

Негативное отношение к данному предложению высказали многие эксперты, а также более 10 000 граждан, подписавших петицию против законопроекта.  

По мнению актива "Говори правду", в случае принятия нового закона увеличится эмиграция молодежи из Беларуси, нарушится образовательный процесс, что приведет к ухудшению качества подготовки кадров, ухудшится имидж армии в обществе и Беларуси в мире, нам станет еще сложнее конкурировать с другими странами за молодые кадры.

"Республиканский совет "Говори правду" призывает депутатов услышать голос граждан, отправить законопроект на доработку и организовать общественное обсуждение. Давайте воевать за людей и их доверие, а не против них", - сообщает пресс-служба.

"Говори правду" предлагает депутатам сконцентрировать усилия на том, чтобы вместо репрессивных мер поднимать привлекательность армии для белорусов через увеличение безопасности, прозрачности и социальных гарантий.

"Данные меры должны реализовываться по двум основным направлениям:  
  • борьба с дедовщиной и обязательное государственное страхование солдат срочной службы, что обеспечит гарантии безопасности для солдат и их семей; 
  • увеличение мотивации через включение срока службы в страховой пенсионный стаж, упрощенное поступление в ВУЗ после армии и другие меры;

Республиканский совет «Говори правду» направляет свои предложения в Палату представителей и готов активно включиться в работу. 

В случае, если депутаты проигнорируют мнение общества в угоду чиновникам в погонах, республиканский совет «Говори правду» будет добиваться отмены данного законопроекта через президентские выборы и включит этот пункт в программу кандидата в президенты от нашей организации", - сообщили в "Говори правду".


 
 
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28 июня состоится второе голосование депутатов Палаты представителей по законопроекту о призыве в армию. Кампания "Говори правду" призывает депутатов не спешить с...
 
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