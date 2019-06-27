"Услышьте голос белорусов": "Говори правду" требует отправить законопроект о призыве в армию на доработку и устроить общественное обсуждение

"Данный законопроект, в основном, нацелен на ужесточение ответственности граждан и создает серьезные риски для государства. Его разработчики думали лишь о решении узкой ведомственной задачи – улучшение статистики по призыву в армию, игнорируя реальную жизнь, нужды граждан и интересы страны в целом. Лишив людей голоса в этом вопросе", - сообщает пресс-служба "Говори правду".





Негативное отношение к данному предложению высказали многие эксперты, а также более 10 000 граждан, подписавших петицию против законопроекта.





По мнению актива "Говори правду", в случае принятия нового закона увеличится эмиграция молодежи из Беларуси, нарушится образовательный процесс, что приведет к ухудшению качества подготовки кадров, ухудшится имидж армии в обществе и Беларуси в мире, нам станет еще сложнее конкурировать с другими странами за молодые кадры.





"Республиканский совет "Говори правду" призывает депутатов услышать голос граждан, отправить законопроект на доработку и организовать общественное обсуждение. Давайте воевать за людей и их доверие, а не против них", - сообщает пресс-служба.





"Говори правду" предлагает депутатам сконцентрировать усилия на том, чтобы вместо репрессивных мер поднимать привлекательность армии для белорусов через увеличение безопасности, прозрачности и социальных гарантий.





"Данные меры должны реализовываться по двум основным направлениям:

борьба с дедовщиной и обязательное государственное страхование солдат срочной службы, что обеспечит гарантии безопасности для солдат и их семей;

увеличение мотивации через включение срока службы в страховой пенсионный стаж, упрощенное поступление в ВУЗ после армии и другие меры;





Республиканский совет «Говори правду» направляет свои предложения в Палату представителей и готов активно включиться в работу.





В случае, если депутаты проигнорируют мнение общества в угоду чиновникам в погонах, республиканский совет «Говори правду» будет добиваться отмены данного законопроекта через президентские выборы и включит этот пункт в программу кандидата в президенты от нашей организации", - сообщили в "Говори правду".



