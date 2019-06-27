Новый глава МВД разрешил подходить и трогать городового

К скульптуре городового, которая установлена возле входа в Министерство внутренних дел, «всегда можно было подходить и трогать его».

«К нему (памятнику) всегда можно было подходить», - уверяет глава милицейского ведомства Юрий Караев.

По его словам, «нельзя делать к нему какие-то оскорбляющие общество вещи». «Все, что не оскорбляет человеческое достоинство, все можно. Эти ребята (сотрудники МВД) проинструктированы. Все делать по-человечески, вот и все», - цитируют главу ведомства Naviny.by.

Караев был назначен министром внутренних дел в июне. На посту главы МВД он сменил Игоря Шуневича .