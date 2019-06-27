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Новый глава МВД разрешил подходить и трогать городового

28.06.2019 12:59 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

К скульптуре городового, которая установлена возле входа в Министерство внутренних дел, «всегда можно было подходить и трогать его».

«К нему (памятнику) всегда можно было подходить», - уверяет глава милицейского ведомства Юрий Караев.

По его словам, «нельзя делать к нему какие-то оскорбляющие общество вещи». «Все, что не оскорбляет человеческое достоинство, все можно. Эти ребята (сотрудники МВД) проинструктированы. Все делать по-человечески, вот и все», - цитируют главу ведомства Naviny.by.

Караев был назначен министром внутренних дел в июне. На посту главы МВД он сменил Игоря Шуневича.

Скульптура «Минский городовой» установлена возле здания МВД в честь 100-летия белорусской милиции и вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Около нее прошли несколько флеш-мобов, после чего милиция начала задерживать людей даже за безобидные действия — селфи или повязывание шарфа на городового. Кроме того, известен случай, когда «оскорбившего» памятник подростка заставили извиняться на видео перед памятником.

 
 
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К скульптуре городового, которая установлена возле входа в Министерство внутренних дел, «всегда можно было подходить и трогать его». «К нему (памятнику) всегда...
 
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