«Продавец не имеет права устанавливать разный размер скидок». Власти взялись за карты рассрочки

Источник материала: Tut.by

МАРТ усмотрел в использовании карт рассрочек нарушение прав потребителей. Банки не согласились с антимонопольным ведомством. Одной из резонансных тем июня на потребительском рынке стал вопрос законности использования карт рассрочек. Интерес к этой теме, возникший у антимонопольного ведомства, породил предположения, что карты рассрочек, полюбившиеся многим белорусам, могут исчезнуть. Дойдет ли до этого?



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ограничения ударят по кошельку клиентов

Чтобы купить товар, не имея достаточных денежных средств, белорусам раньше всегда приходилось брать потребительский кредит и платить немалые проценты. С появлением карт рассрочек эта проблема ушла. Покупая товар, клиент с помощью карт рассрочек может получить практически беспроцентный кредит.

Банки, предоставляя населению «дешевые» деньги, зарабатывают на магазинах, которые для увеличения товарооборота заинтересованы выплачивать кредитным организациям вознаграждение.

Карты рассрочки в Беларуси существуют уже более пяти лет, их эмитентами стали восемь банков и не исключено, что и другие игроки финансового рынка в будущем подтянуться, если не ужесточиться регулирование в этой сфере.

В июне, как известно, банки получили неожиданное письмо из Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое породило резонанс на информационном поле.

В МАРТ, говорилось в письме антимонопольного ведомства, стали поступать жалобы от физических лиц. Они увидели дискриминацию потребителей в том, что магазины не предоставляют скидки тем клиентов, которые покупают товары в рассрочку с помощью банковских карт.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли предварительно решило занять сторону обиженных граждан.

«Продавец не имеет права устанавливать разный размер скидок, либо не применять установленные скидки в случае оплаты товара в безналичной форме (например, с применением карточки рассрочки платежа)», — говорилось в письме антимонопольного ведомства.

При этом МАРТ инициировал разбирательство и предложил всем заинтересованным сторонам, в том числе банкам, высказать мнение относительно ущемления прав потребителей при использовании карт рассрочек.

В целях «принятия объективного решения по формированию практики применения законодательства о защите прав потребителей, в том числе финансовых услуг» антимонопольное министерство попросило банки высказать «мнение о соблюдении прав потребителей в рамках установленной банками системы обращения банковских платежных карт рассрочки платежа».

По сведениям БелаПАН, банки уже дружно отреагировали на запрос МАРТа и… не увидели нарушения прав потребителей в ситуации, описанной антимонопольным ведомством.

В частности, представители банков обращают внимание, что согласно Закону «О защите прав потребителей» продавцу запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров (услуг) различные цены. При этом продавец может по своему усмотрению устанавливать скидки.

«Согласно букве закона, если до применения скидки цена, установленная продавцом, является одинаковой для потребителей вне зависимости от формы оплаты товаров и услуг, однако является различной после применения скидок, то нарушения в действиях продавца отсутствуют», — считают представители белорусских банков.

Они надеются, что возникшие разбирательства не приведут к исчезновению карт рассрочек.

«Карты рассрочки — это такой же финансовый инструмент, как и кредит. При этом очень востребованный со стороны клиентов. Если карты рассрочки запретить, у клиентов может не оказаться беспроцентых финансовых инструментов», — подчеркнул БелаПАН топ-менеджер одного из банков.

Ужесточения регулирования в этой сфере (если магазины обяжут предоставлять скидки даже в случае покупки товаров в рассрочку) также будет иметь негативные последствия для клиентов, считают банкиры.

«Такое ужесточение приведет к тому, что на рынке останутся рассрочки на минимальный срок. При этом спрос на длинный период рассрочки никуда не денется. И на рынок вернуться стандартные потребительские кредиты под проценты, что ударит по клиентам», — предположил в комментарии БелаПАН член правления одного из банков.

У покупателей должен быть выбор

Представители крупных розничных сетей, которые торгуют бытовой техникой и электроникой, также считают, что ужесточение правил обращения карт рассрочек будет иметь ряд негативных последствий.

«Если из-за административного регулирования карты рассрочек станут терять популярность, это приведет к сокращению товарооборота, так как в рассрочку благодаря этим картам оформляется львиная доля товаров длительного пользования», — рассказал БелаПАН представитель крупной розничной сети.

Белорусские экономисты считают, что веских оснований для ужесточения правил обращения карт рассрочек не сложилось.

«Карты рассрочки стали достойной альтернативой стандартным потребительским кредитам, поскольку в отличие от последнего инструмента практически не предусматривают процентных платежей», — отметил в комментарии БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Олег Мазоль.

Использование карт рассрочек всем сторонам сделки выгодно, считает экономист.

«Банки в случае покупки товаров посредством карт рассрочек зарабатывают на вознаграждении от торговых сетей. Магазинам использование карт рассрочек также выгодно, так как это позволяет им увеличить товарооборот. Граждане также увидели свою выгоду, поскольку они покупают товары в рассрочку и обычно за нее не платят процентных платежей», — отмечает Олег Мазоль.

Белорусские экономисты не видят ущемления прав потребителей в том, что на товары, продаваемые в рассрочку, магазины не предлагают скидки.

«Когда речь идет о продаже товара в рассрочку, ее кто-то финансирует — либо продавец отвлекает свободные денежные средства, либо банк с помощью карт рассрочки предоставляет кредит. Естественно, любой заем, а тем более на длительный срок, имеет свою цену. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на товары, продаваемые в рассрочку, скидки магазины не предоставляют», — говорит заместитель административного директора по развитию BEROC Анастасия Лузгина.

По ее мнению, карты рассрочки на рынке должны остаться, так как этот финансовый инструмент соответствует интересам и банков, и магазинов, и большинства граждан.

«Клиенты магазинов сегодня могут взять, во-первых, потребительский кредит, платить проценты и покупать любой товар, какой пожелают. Во-вторых, у граждан существует возможность купить товар фактически под беспроцентный кредит в магазинах, которые принимают карты рассрочки. В-третьих, население может оплатить товар сразу и получить скидку. Таким образом, у населения существует выбор, и пусть он сохраняется», — резюмировала Анастасия Лузгина.