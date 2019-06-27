«Ненавидят меня за то, что их застукала». Темникова до сих пор с ужасом вспоминает Макса Фадеева

Источник материала: Tut.by

Российская исполнительница Елена Темникова спустя 5 лет после ухода из группы SEREBRO призналась , что ей до сих пор неприятно вспоминать период расторжения контракта с Максом Фадеевым.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Уже пять лет певица занимается сольной карьерой — несмотря на то, что планировала завязать с музыкой сразу после скандального ухода из группы. До сих пор не известно, из-за чего именно она ушла: из-за проблем со здоровьем, из-за борьбы за лидерство с остальными участницами или из-за банального желания устроить личную жизнь (а это запрещалось по контракту с продюсером). В Youtube-шоу «А поговорить?» Темникова опровергла слух о предложении развивать ее сольную карьеру, которое она будто бы сделала Фадееву:

— Я не хотела бы никогда с ним работать, ни в каком качестве. Я знаю все. Знаю, что не смогла сказать Гагарина. Я все поняла, что она говорит (Прим. ред. — после финала «Фабрики звезд» Полина Гагарина тоже отказалась от сотрудничества с Максом, объясняя это тем, что он «не ее человек»).

По словам Темниковой, отношения в SEREBRO испортились из-за появления чувств в команде (намек на Ольгу и Максима). Елена подкрепила это воспоминаниями о поездке на Бали вместе с группой и продюсером:

— Мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно, оттого что они это скрывают, как дети. Они вынуждены постоянно что-то придумывать. Им неловко, и они ненавидят меня, которая их застукала. Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все вот так тщательно скрывалось, а все обросло большим враньем.

Сейчас Елена работает в направлении электронной музыки. Напомним, что 7 ноября певица снова выступит с большим сольным концертом и презентацией нового альбома в Минске.

Когда: 7 ноября, сбор гостей — 19.00, начало концерта — 20.00 Где: Falcon Arena . Сколько: первые 100 билетов по специальной цене — 49 рублей. После — до 95 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

К слову, Макс Фадеев тоже выступит осенью в Минске, правда, впервые.

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