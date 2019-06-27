ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ненавидят меня за то, что их застукала». Темникова до сих пор с ужасом вспоминает Макса Фадеева

28.06.2019 13:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российская исполнительница Елена Темникова спустя 5 лет после ухода из группы SEREBRO призналась, что ей до сих пор неприятно вспоминать период расторжения контракта с Максом Фадеевым.


Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Уже пять лет певица занимается сольной карьерой — несмотря на то, что планировала завязать с музыкой сразу после скандального ухода из группы. До сих пор не известно, из-за чего именно она ушла: из-за проблем со здоровьем, из-за борьбы за лидерство с остальными участницами или из-за банального желания устроить личную жизнь (а это запрещалось по контракту с продюсером). В Youtube-шоу «А поговорить?» Темникова опровергла слух о предложении развивать ее сольную карьеру, которое она будто бы сделала Фадееву:

— Я не хотела бы никогда с ним работать, ни в каком качестве. Я знаю все. Знаю, что не смогла сказать Гагарина. Я все поняла, что она говорит (Прим. ред. — после финала «Фабрики звезд» Полина Гагарина тоже отказалась от сотрудничества с Максом, объясняя это тем, что он «не ее человек»).

По словам Темниковой, отношения в SEREBRO испортились из-за появления чувств в команде (намек на Ольгу и Максима). Елена подкрепила это воспоминаниями о поездке на Бали вместе с группой и продюсером:

— Мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно, оттого что они это скрывают, как дети. Они вынуждены постоянно что-то придумывать. Им неловко, и они ненавидят меня, которая их застукала. Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все вот так тщательно скрывалось, а все обросло большим враньем.

Сейчас Елена работает в направлении электронной музыки. Напомним, что 7 ноября певица снова выступит с большим сольным концертом и презентацией нового альбома в Минске.

Когда: 7 ноября, сбор гостей — 19.00, начало концерта — 20.00

Где: .

Сколько: первые 100 билетов по специальной цене — 49 рублей. После — до 95 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

К слову, Макс Фадеев тоже выступит осенью в Минске, правда, впервые.

Когда: 12 октября, 19.00.

Где: «».

Сколько: от 55 до 300 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
«Мини-бар должен быть только в номере певицы». Изучаем райдер Елены Темниковой
Все концерты этого лета — в одном месте
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская исполнительница Елена Темникова спустя 5 лет после ухода из группы SEREBRO призналась, что ей до сих пор неприятно вспоминать период расторжения контракта...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый глава МВД разрешил подходить и трогать городового
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика