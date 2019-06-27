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В Бресте легковушка сбила бабушку с трехлетним внуком

28.06.2019 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Бресте легковушка сбила бабушку с трехлетним внуком
УВД Брестского облисполкома

В Бресте легковой автомобиль сбил бабушку с трехлетним внуком, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Инцидент произошел 27 июня около 12.30 на ул. Янки Купалы. По предварительной информации, автомобиль "Сузуки" под управлением 60-летнего брестчанина двигался от Партизанского проспекта в направлении улицы Гаврилова. Напротив дома №118 водитель наехал на 61-летнюю местную жительницу с трехлетним внуком, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия бабушка травм не получила. Ребенка доставили в детскую областную больницу с целью обследования. По факту ДТП проводится проверка.

Источник: БЕЛТА.
 

 
Теги: Брест
 
 
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В результате происшествия бабушка травм не получила. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу с целью обследования.
 
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