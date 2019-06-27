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Стало известно о цене на газ для Беларуси

28.06.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Стало известно о цене на газ для Беларуси

Цены на газ для Беларуси должны сблизиться с российскими.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал про будущее цен на российский газ. По его словам, стоимость для белорусской стороны должна сравниться с ценами в приграничных российских регионах, пишет belnovosti.by.

К 2025 году в Евразийском экономическом союзе должен сложиться единый рынок газа. За это время должен состояться плавный переход цен к уровню ближайших российских регионов.

Сейчас ведутся переговоры о цене на газ. Новая стоимость будет установлена с 1 января 2020 года.  Пока неизвестно, когда закончатся переговоры. Участие в них принимают премьер-министры, а также министры профильных ведомств.

В 2019 году Беларусь покупает газ у России по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Стоимость актуальна для границы двух государств.

 
 
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Цены на газ для Беларуси должны сблизиться с российскими.
 
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