Стало известно о цене на газ для Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Цены на газ для Беларуси должны сблизиться с российскими.

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич рассказал про будущее цен на российский газ. По его словам, стоимость для белорусской стороны должна сравниться с ценами в приграничных российских регионах, пишет belnovosti.by .

К 2025 году в Евразийском экономическом союзе должен сложиться единый рынок газа. За это время должен состояться плавный переход цен к уровню ближайших российских регионов.

Сейчас ведутся переговоры о цене на газ. Новая стоимость будет установлена с 1 января 2020 года. Пока неизвестно, когда закончатся переговоры. Участие в них принимают премьер-министры, а также министры профильных ведомств.

В 2019 году Беларусь покупает газ у России по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Стоимость актуальна для границы двух государств.