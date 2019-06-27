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Беларусь может судиться, если не получит компенсации от Москвы за грязную нефть
28.06.2019 12:37 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Правительство Беларуси может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.
"Что касается упущенной выгоды, то вопрос в случае недостижения договоренности будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - сказал Ляшенко.
Между тем, Ляшенко отметил, что с российской стороной достигнуто понимание о необходимости компенсации убытков от повреждения технологического оборудования на Мозырском НПЗ в связи с поставками грязной нефти. По его словам, сумма убытков предприятия составляет около 20 млн долларов, пишет
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Правительство Беларуси может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, заявил...
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