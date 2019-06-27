ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь может судиться, если не получит компенсации от Москвы за грязную нефть

28.06.2019 12:37 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Беларусь может судиться, если не получит компенсации от Москвы за грязную нефть

Правительство Беларуси может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

"Что касается упущенной выгоды, то вопрос в случае недостижения договоренности будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - сказал Ляшенко.

Между тем, Ляшенко отметил, что с российской стороной достигнуто понимание о необходимости компенсации убытков от повреждения технологического оборудования на Мозырском НПЗ в связи с поставками грязной нефти. По его словам, сумма убытков предприятия составляет около 20 млн долларов, пишет interfax.by.
 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Беларуси может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутаты приняли новый закон о призыве: отсрочку от армии дадут один раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика