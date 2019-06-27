Беларусь может судиться, если не получит компенсации от Москвы за грязную нефть

Источник материала: Ежедневник





Правительство Беларуси может обратиться в суд в случае, если Москва откажется компенсировать Минску упущенную выгоду от поставок грязной нефти, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко.

"Что касается упущенной выгоды, то вопрос в случае недостижения договоренности будет решаться с сопредельной российской стороной через суд", - сказал Ляшенко.

Между тем, Ляшенко отметил, что с российской стороной достигнуто понимание о необходимости компенсации убытков от повреждения технологического оборудования на Мозырском НПЗ в связи с поставками грязной нефти. По его словам, сумма убытков предприятия составляет около 20 млн долларов, пишет interfax.by .

