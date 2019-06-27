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Банк ВТБ (Беларусь) увеличил размер процентных ставок по вкладу в рублях для малого бизнеса

«Основные преимущества вклада «Незыблемый» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – это повышенные процентные ставки, а также отсутствие требований по открытию текущего (расчетного) счета в нашем банке. Отметим, что для оформления договора потребуется минимальный пакет документов», – рассказала Елена Вышинская, Управляющий менеджер отдела разработки и поддержки продуктов среднего и малого бизнеса банка ВТБ (Беларусь).