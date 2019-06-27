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Альфа-Банк первым в СНГ предложил совершать платежи через любые программы

28.06.2019 12:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Альфа-Банк первым в СНГ предложил совершать платежи через любые программы
Альфа-Банк первым в СНГ предложил совершать платежи через любые программы

Если сегодня для совершения платежа компаниям необходимо использовать интернет-банк или мобильное приложение, то с Open API Альфа-Банка можно встроить платежи в любую программу. Это позволит упростить ведение финансов, ускорить проведение платежей и облегчить работу бухгалтеров и финансистов. А также – поспособствует появлению новых технологичных решений в области финансов. Например, можно настроить совершение платежей непосредственно в программе «1С Бухгалтерия».

 
 
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В Беларуси появилась возможность совершать платежи, используя программы бухгалтерского учета, CRM или ERP. Такую возможность первым в стране реализовал Альфа-Банк на...
 
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