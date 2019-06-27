|
Альфа-Банк первым в СНГ предложил совершать платежи через любые программы
Источник материала: Myfin
Если сегодня для совершения платежа компаниям необходимо использовать интернет-банк или мобильное приложение, то с Open API
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси появилась возможность совершать платежи, используя программы бухгалтерского учета, CRM или ERP. Такую возможность первым в стране реализовал Альфа-Банк на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)