Билеты на автобус из Национального аэропорта в Минск туристы могут приобрести по карточке в специальных терминалах

Источник материала: Myfin

Минск туристы могут приобрести по карточке в специальных терминалах" />

Билеты на автобус из Национального аэропорта в Минск туристы могут приобрести по карточке

Автобус 300Э традиционно пользуется популярностью у гостей и жителей столицы. Но на время международных соревнований – II Европейских игр, которые принимает Минск, – он стал одним из главных маршрутов между аэропортом и городом. Купить билет на автобус быстро и даже не имея на руках наличных денежных средств теперь может любой желающий.