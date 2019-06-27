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Билеты на автобус из Национального аэропорта в Минск туристы могут приобрести по карточке в специальных терминалах

28.06.2019 12:23 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

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Билеты на автобус из Национального аэропорта в Минск туристы могут приобрести по карточке

Автобус 300Э традиционно пользуется популярностью у гостей и жителей столицы. Но на время международных соревнований – II Европейских игр, которые принимает Минск, – он стал одним из главных маршрутов между аэропортом и городом. Купить билет на автобус быстро и даже не имея на руках наличных денежных средств теперь может любой желающий.

 
Теги: Минск
 
 
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Автобусный маршрут, связывающий Национальный аэропорт Минск и столицу, оснастили специальными устройствами самообслуживания для покупки билетов по карточкам.
 
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