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Билеты на автобус из Национального аэропорта в Минск туристы могут приобрести по карточке в специальных терминалах
Источник материала: Myfin
Автобус 300Э традиционно пользуется популярностью у гостей и жителей столицы. Но на время международных соревнований – II Европейских игр, которые принимает Минск, – он стал одним из главных маршрутов между аэропортом и городом. Купить билет на автобус быстро и даже не имея на руках наличных денежных средств теперь может любой желающий.
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Билеты на автобус из Национального аэропорта в Минск туристы могут приобрести по карточке в специальных терминалах
Автобусный маршрут, связывающий Национальный аэропорт Минск и столицу, оснастили специальными устройствами самообслуживания для покупки билетов по карточкам.
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