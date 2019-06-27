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Как лучше поступить: уйти на пенсию или остаться на работе?
Источник материала: Myfin
Как может поступить пенсионер по возрасту?
Исходя из норм современного законодательства и практики работы предприятий, пенсионер может выбирать не из двух, но сразу из пяти возможных вариантов:
Кто какие решения принимает?
Во всех случаях важно желание самого пенсионера. Удерживать его на работе никто не станет. Но и уволить пенсионера до окончания контракта действующего на момент наступления пенсионного возраста нельзя (так же, как и работника-непенсионера).
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Такой вопрос в определенном возрасте появляется у многих. Отвечают на него по-разному: кто-то уходит немедленно и бесповоротно, другие продолжают работать до конца...
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