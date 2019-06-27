Как лучше поступить: уйти на пенсию или остаться на работе?

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Как может поступить пенсионер по возрасту?

Исходя из норм современного законодательства и практики работы предприятий, пенсионер может выбирать не из двух, но сразу из пяти возможных вариантов:

Уйти с работы сразу по достижении пенсионного возраста , оформить и получать пенсию. Оформить и получать пенсию, но с работы не уходить, до окончания контракта. Продолжать работать по действующему контракту, но временно отказаться от пенсии ради ее увеличения в будущем. Оформить и получать пенсию, работать до конца действующего контракта, потому оформлять новый контракт, возможно на новых условиях. Отказаться от пенсии на время работы, доработать до конца контракта, просить о заключении следующего.

Кто какие решения принимает?

Во всех случаях важно желание самого пенсионера. Удерживать его на работе никто не станет. Но и уволить пенсионера до окончания контракта действующего на момент наступления пенсионного возраста нельзя (так же, как и работника-непенсионера).