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Как лучше поступить: уйти на пенсию или остаться на работе?

28.06.2019 11:44 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как лучше поступить: уйти на пенсию или остаться на работе?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как может поступить пенсионер по возрасту?

Исходя из норм современного законодательства и практики работы предприятий, пенсионер может выбирать не из двух, но сразу из пяти возможных вариантов:

  1. Уйти с работы сразу по достижении пенсионного возраста, оформить и получать пенсию.
  2. Оформить и получать пенсию, но с работы не уходить, до окончания контракта.
  3. Продолжать работать по действующему контракту, но временно отказаться от пенсии ради ее увеличения в будущем.
  4. Оформить и получать пенсию, работать до конца действующего контракта, потому оформлять новый контракт, возможно на новых условиях.
  5. Отказаться от пенсии на время работы, доработать до конца контракта, просить о заключении следующего.

Кто какие решения принимает?

Во всех случаях важно желание самого пенсионера. Удерживать его на работе никто не станет. Но и уволить пенсионера до окончания контракта действующего на момент наступления пенсионного возраста нельзя (так же, как и работника-непенсионера).

 
 
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Такой вопрос в определенном возрасте появляется у многих. Отвечают на него по-разному: кто-то уходит немедленно и бесповоротно, другие продолжают работать до конца...
 
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