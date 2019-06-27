«Белпочта» 3 июля доставит открытки ветеранам бесплатно

3 июля 2019 года РУП «Белпочта» проводит промомероприятие «С Днем Независимости, Беларусь! С 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков!», сообщает РУП "Белпочта" .

У жителей независимой Беларуси есть уникальная возможность поблагодарить за мир на родной земле, написав теплые и добрые строки ветеранам на почтовых карточках, а РУП «Белпочта» бесплатно доставит их по всей республике.

Карточки принимаются к отправке в местах проведения акции.

В Минске акция пройдет в Лошицком парке с 12.00 до 18.00.

Кроме того, сотрудники предприятия расскажут о соблюдении правил адресования почтовых отправлений, посткроссинге, доставке международных регистрируемых отправлений через почтоматы.

Список отделений почтовой связи, где будет проходит мероприятие

РУП «Белпочта» поздравляет всех жителей Беларуси с Днем Независимости!

Желает мира, добра и успехов в делах на благо Отечества!