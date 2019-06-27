|
«Белпочта» 3 июля доставит открытки ветеранам бесплатно
28.06.2019 13:25 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
3 июля 2019 года РУП «Белпочта» проводит промомероприятие «С Днем Независимости, Беларусь! С 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков!», сообщает
У жителей независимой Беларуси есть уникальная возможность поблагодарить за мир на родной земле, написав теплые и добрые строки ветеранам на почтовых карточках, а РУП «Белпочта» бесплатно доставит их по всей республике.
Карточки принимаются к отправке в местах проведения акции.
В Минске акция пройдет в Лошицком парке с 12.00 до 18.00.
Кроме того, сотрудники предприятия расскажут о соблюдении правил адресования почтовых отправлений, посткроссинге, доставке международных регистрируемых отправлений через почтоматы.
РУП «Белпочта» поздравляет всех жителей Беларуси с Днем Независимости!
Желает мира, добра и успехов в делах на благо Отечества!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске акция пройдет в Лошицком парке с 12.00 до 18.00.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)