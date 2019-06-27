В Сеть попали «живые» фото еще не анонсированного флагмана Samsung

Источник материала: Tut.by

В начале августа компания Samsung представит новое поколение флагманских смартфонов линейки Note. Чуть больше, чем за месяц до анонса в Сети появились «живые» фотографии самого продвинутого устройства в серии. Об этом сообщает slashleaks.com.





Ранее предполагалось, что Samsung выпустит как минимум два смартфона — Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10 Pro. Но, скорее всего, последний все же будет продаваться под названием Galaxy Note 10+. В остальном информация о дизайне аппарата подтвердилась.

Практически всю фронтальную сторону девайса займет экран с очень тонкими рамками сверху и снизу. Фронтальная камера — одинарная, посередине дисплея в вырезе в форме буквы «О». На задней стороне смартфона разместится вертикальная основная камера. Сканер отпечатков пальцев, очевидно, встроят в дисплей.









Технические характеристики устройства также уже известны. Вероятно, аппарат будет работать на процессоре Exynos 9820 (или Snapdragon 855, в зависимости от региона продаж). Оперативной памяти — от 8 ГБ, постоянной — от 128 ГБ. Диагональ экрана — 6,75 дюймов, матрица — Dynamic AMOLED. Емкость аккумулятора — 4500 мАч, ожидается поддержка быстрой 45-ватной зарядки. Разрешение основной камеры — 12 Мп + 12 Мп + 16 Мп. Фронтальной — 10 Мп.

Точной цены гаджета не называется, но вряд ли она окажется меньше тысячи долларов.

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