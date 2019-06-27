"Мону Лизу" перенесут в другой зал Лувра из-за реновации в музее

Источник материала: Интерфакс

Картину "Мона Лиза" кисти Леонардо да Винчи перенесут в июле в другой зал парижского музея Лувр, сообщают в пятницу европейские СМИ.

Одна из самых знаменитых картин музея временно будет размещена рядом с серией полотен "Галерея Медичи".

Ее перенесут в ночь на 16 июля, поскольку в зале, в котором в настоящее время находится всемирно известное произведение искусства, будут проводиться работы по реновации.

Ожидается, что картину вернут на его привычное место до открытия в октябре 2019 выставки, посвященной работам Леонардо да Винчи.

Европейские СМИ отмечают, что эту картину очень редко перемещают из-за ее возраста и ценности. В новом зале она будет, как и прежде, находиться за пуленепробиваемым стеклом.